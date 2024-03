São Paulo

O saxofonista e flautista Mauro Senise homenageia o cantor e compositor Johnny Alf (1929-2010) no show "Ilusão à Toa", que acontece nesta sexta-feira (15), às 19h, no Teatro Rival Petrobras, no centro do Rio de Janeiro.

Há muito o instrumentista Mauro Senise dedica-se, com primor, a reler através de seus instrumentos, seja flauta ou saxofone, a obra de compositores brasileiros de grande importância como Paulinho da Viola, Edu Lobo, Gilberto Gil, além de Noel Rosa (1910-1937) e Dolores Duran (1930-1959).

O saxofonista e flautista Mauro Senise - Divulgação/Nana Moraes

Acompanhado de Adriano Souza, no piano, Jeff Lescowich, no contrabaixo e Jurim Moreira, na bateria, Mauro Senise irá interpretar, entre outras, "Céu e Mar", "Rapaz de Bem" e "Ilusão à Toa", além de "Eu e a Brisa", que será cantada por João Senise, fazendo uma participação especial no espetáculo.

Bom show!

SHOW "ILUSÃO À TOA", MAURO SENISE TOCA JOHNNY ALF

ARTISTA Mauro Senise, participação especial do cantor João Senise

QUANDO Sexta-feira (15), às 19h30

ONDE Teatro Rival Petrobras, r. Álvaro Alvim, 33, Rio de Janeiro, tel. (21) 2240-4469

QUANTO De R$ 39,60 a R$ 100,00