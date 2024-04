São Paulo

O multi-instrumentista Arismar do Espírito Santo e a cantora Bia Góes, filha do músico com a pianista, compositora e arranjadora Silvia Góes, unem-se para celebrar o repertório que Aracy Lima, mãe de Arismar, cantava na rádio Atlântica de Santos, cidade onde nasceu Arismar.

O espetáculo acontece nesta quinta-feira (25), às 21h, na Bona Casa de Música, no bairro do Sumaré, em São Paulo.

Ilustração em feltro da artista Jaca Almeida, com reprodução das fotos do multi-instrumentista Arismar do Espírito Santo e da cantora Bia Góes - Fotomontagem: Carlos Bozzo Junior/Folhapress

"Violóz e a Cantarina" é o nome do show intimista, no qual sambas e canções tocadas nas rádios nos anos 1930, 40 e 50, como "Cachorro Vira-lata", de Alberto Ribeiro, "Engomadinho", de Pedro Caetano, "O Samba e o Tango", de Amado Régis, além de temas autorais de Arismar, serão interpretados.

Segundo Bia Góes, em entrevista concedida com exclusividade ao Música em Letras, foi sua avó paterna quem "começou com a música na família". "Vamos lançar esse projeto da Aracy [cantora e avó paterna da artista] em breve, pois temos essa ideia há muitos anos, para que com muita intimidade e leveza possamos rememorar histórias, canções e celebrar nossa parceria", disse a artista.

Sobre as músicas que estão garantidas no espetáculo, Arismar do Espírito Santo comenta que em "Cachorro Vagabundo", por exemplo, "a ideia é tocar uma retreta, uma música tocada numa praça, fazer o violão tocar com a ideia do sopro". Em "O Samba e o Tango" a ideia é fazer o violão cantar. "A ideia do ‘Violóz’ é essa: a voz funciona como um contrabaixo, um contracanto a favor do arranjo", disse Arismar.

Já em "Adeus América", o multi-instrumentista imagina uma big band. "Fazer a música dançar na mão, os dedos dançarem como bailarinos, e a gente, como um corpo de baile, conseguir ilustrar de um jeito musical."

Assista, a seguir, ao vídeo no qual os dois artistas interpretam, na cozinha da casa de Arismar do Espírito Santo, "É Com Esse Que Eu Vou", de Pedro Caetano.

Bom show!

SHOW ‘VIOLOZ E A CANTARINA’

ARTISTAS Arismar do Espírito Santo (violão) e Bia Góes (voz)

QUANDO Quinta-feira (25), às 21h

ONDE Bona Casa de Música, r. Dr. Paulo Vieira, 101, Sumaré, São Paulo, tel.

QUANTO De R$ 70 a R$ 140