São Paulo

Acontece neste domingo (21), às 17h, no Jardim Botânico de São Paulo, e na próxima segunda-feira (22), às 20h, no teatro B32, em São Paulo, as apresentações gratuita dos artistas Nando Reis, Chico César, Assucena, Djuena Tikuna e Sandra Peres com a Orquestra Brasil Jazz Sinfônica sob regência do maestro Ruriá Duprat.

Batizado de "Show para as Florestas", o projeto teve como inspiração o clipe lançado a cerca de três anos, "Canção para a Amazônia", que tem a música de Nando Reis com letra de Carlos Rennó, cantada por 32 artistas. Entre eles Gal Costa (1945-2022), Elza Soares (1930-2022), Caetano Veloso, Gilberto Gil, Milton Nascimento, Maria Bethânia, Arnaldo Antunes e Chico César.

O compositor Nando Reis - Divulgação

Dos artistas que participaram do clipe, apenas Nando Reis e Chico César estão entre os nomes que irão se apresentar nos dois dias de espetáculo, gratuito, com a Orquestra Brasil Jazz Sinfônica, que conta ainda com as vozes de Assucena, Sandra Peres e da cantora indígena do Amazonas, Denizia Araújo Peres, mais conhecida por seu nome indígena Djuena Tikuna.

A cantora indígena Djuena Tikuna - Divulgação

Além de cantora, Djuena Tikuna é a primeira jornalista indígena formada de seu estado, em 2017, e a primeira indígena a realizar um espetáculo musical no Teatro Amazonas, em Manaus, nos 121 anos de existência do local, lançando o álbum "Tchautchiüãne".

A proposta do projeto "Show para as Florestas" é utilizar a música para unir o público em torno da conscientização e do debate sobre as questões climáticas que afetam o planeta.

A cantora Assucena, uma das atrações do evento - Divulgação

Segundo o diretor musical do espetáculo, o regente Ruriá Duprat, sucessos dos artistas participantes estão garantidos, além de canções que remetem à causa ambiental. "A plateia precisa ter contato com aquilo que conhece para podermos garantir engajamento", disse o maestro.

O regente disse ainda que apenas falar sobre uma questão como a ambiental, às vezes, não é o suficiente para mobilizar o público. "Discursar na ONU em defesa do meio ambiente, o que acho que é muito válido, tem um significado, mas quando alguém faz uma música a respeito disso, faz uma pintura, uma escultura, acaba pegando o público pelo lado emocional e isso muda um pouco as coisas."

O cantor Chico César, uma das atrações do evento - Divulgação

Além do espetáculo musical, conversas com especialistas revelando soluções para os desafios climáticos; feira de produtos sustentáveis; uma programação voltada ao público infantil com objetos recicláveis, e área de alimentação com conceito natural, estão programados para o evento.

Bom show!

‘SHOW PARA AS FLORESTAS’

ARTISTAS Assucena, Nando Reis, Chico César, Djuena Tikuna, Sandra Peres se apresentam e Orquestra Brasil Jazz Sinfônica

QUANDO Domingo (21), abertura do evento, às 13h, show, às 17; segunda-feira (22), às 20h

ONDE Domingo (21), no Jardim Botânico de São Paulo, av. Miguel Estefano, 3.031, Vila Água Funda, São Paulo, tel. (11) 5067-6000; segunda-feira (22), no Teatro B32, r. Lício Nogueira, 92, Itaim Bibi, São Paulo, tel. (11) 3058-9100

QUANTO Gratuito