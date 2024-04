São Paulo

O trompetista cubano Arturo Sandoval, o bluesman Alabama Mike, a banda Bixiga 70 e o gaiteiro Renato Borghetti são algumas das atrações da oitava edição do Festival BB Seguros de Blues e Jazz, evento gratuito que acontece neste sábado (13), no Parque Villa-Lobos, em São Paulo.

Por que ir a este evento? Há mais razões, além das excelentes atrações.

O trompetista cubano Arturo Sandoval - Divulgação/ Lonnie Timmons

Dedicado a trazer os mais importantes expoentes do jazz e do blues, mesclando-os a atrações nacionais, o Festival BB Seguros de Blues e Jazz oferece a possibilidade de desfrutar boa música em espaços verdes urbanos da cidade. O parque Villa-Lobos oferece uma estrutura ótima para isso.

O festival, que tem início às 11h e termina às 19h, costuma reunir muitas famílias, por isso conta com um espaço especial reservado para crianças com atividades o tempo todo. Muitos fazem piquenique na grama do parque. Perceba que esta é uma excelente oportunidade de reunir a família ou os amigos e reavivar o substantivo masculino convescote.

O bluesman Alabama Mike, uma das atrações do festival - Divulgação

Quanto às razões musicais, assistir a um show do ícone do jazz latino, reconhecido mundialmente como um dos melhores trompetistas do planeta, Arturo Sandoval, 74, curtindo o dia em um parque, sem ter de pagar, promove grandes chances para que seu sábado seja esplêndido, e que sua alma seja eficientemente bem alimentada.

Receber a energia do bluesman Alabama Mike, do groove da banda Bixiga 70, e do som, sempre muito bem elaborado e encantador, de Renato Borguetti e sua banda, no mesmo dia, sob as mesmas condições, ao ar livre, é para deixar a carga da alma plena.

O músico Renato Borguetti - Divulgação/Marcos Borguetti

E como se não bastasse, o Monk's Dream Jazz Group, quarteto de jazz formado por Alex Campelo (órgão), Cleber Guimarães (guitarra), Renzzo Malone (baixo) e Victor Busquetz (bateria), irá interpretar clássicos do pianista e compositor norte-americano Thelonious Monk (1917-1982). Entre eles, "Blue Monk", "Epistrophy", "Monk’s Dream", "Round Midnight", "Straight No Chaser", "Well" e "You Needn’t".

Já o tradicional show especial promovido pelo Festival BB Seguros de Blues e Jazz, com músicas icônicas dos dois gêneros, ficou por conta do grupo O Bando Rock & Blues, que promete fornecer ao público muito combustível para se rodar com prazer pelas memórias.

Bom festival!

8ª EDIÇÃO FESTIVAL BB SEGUROS DE JAZZ E BLUES

ARTISTAS Vários

QUANDO Sábado (13), a partir das 11h; término às 19h

ONDE Parque Villa-Lobos, av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2001, Alto de Pinheiros, São Paulo, tel.(11) 2683-6302

QUANTO Gratuito