São Paulo

Sons de S.Paulo é uma série do Música em Letras na qual sons das cidades, campos, matas e do litoral do estado são registrados pelo blog.

Ouça-os e transcenda sua costumeira maneira de ouvir. Extrapole viciadas sensações e aguce a percepção em torno dos sons do dia a dia e da diversidade dessas fontes de "ruídos" que, por vezes, são música. Uma música anônima, mas que muitos conhecem. Ou só ruídos que muitos ensandecem. Depende do que os ouvidos "veem" e "leem".

Grupo de rock toca na manhã ensolarada deste sábado (20), na frente da Galeria Olido, no centro de São Paulo - Carlos Bozzo Junior/Folhapress

O som, a seguir, que você irá ouvir e ver no vídeo foi gravado, com exclusividade pelo Música em Letras, na manhã ensolarada deste sábado (20), com um grupo de rock tocando em uma das calçadas da avenida São João, na frente da Galeria Olido, na zona central da capital.