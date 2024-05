São Paulo

Aconteceria nesta quinta-feira (23), às 21h, no Tokio Marine Hall, em São Paulo, "Juntos pelo Mingau", segundo show em solidariedade ao músico Mingau, internado desde setembro de 2023, após ter sido baleado na cabeça, em Paraty (RJ). Leia mais sobre o artista em https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2023/09/musico-mingau-tem-melhora-em-seu-quadro-de-saude-e-sedacao-e-retirada.shtml e em https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2024/04/mingau-baixista-do-ultraje-a-rigor-baleado-ira-para-uma-clinica-de-reabilitacao.shtml.

Produzido pelo Tokio Marine Hall, com a família do contrabaixista e a TREN, banda da qual Mingau é integrante, o show teria a participação de diversos artistas do rock nacional.

O contrabaixista Mingau - Divulgação

A renda arrecadada no espetáculo estava programada para ser revertida para a nova cirurgia que Mingau precisa fazer para a colocação da prótese craniana, além de todo tratamento necessário pós-cirurgia.

Entre os nomes dos artistas confirmados para o espetáculo estavam: Andreas Kisser (Sepultura); Badaui (CPM22); Digão (Raimundos); Fernando Magalhães (Barão Vermelho); Nasi (IRA); Eriberto Leão; Jão (Ratos de Porão); Amílcar Christófaro (Matanza Ritual); Magal (Biquíni); Bacalhau e Marcos Kleine (Ultraje); PG e Roman (Tihuana).

No entanto, em nome do baixista Mingau, sua filha Isabella Aglio notificou que a segunda edição do show beneficente em prol do artista, que aconteceria nesta quinta-feira (23), no Tokio Marine Hall, em São Paulo, foi cancelado em respeito à tragédia no Rio Grande do Sul, dando espaço para campanhas e eventos em prol da causa.

Nova data e local serão anunciados posteriormente.

Para mais informações sobre reembolso, entrar em contato com o ponto de venda onde foi efetuada a compra do ingresso.