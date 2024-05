São Paulo

O cantor e compositor João Suplicy fará um sarau nesta terça-feira (7), a partir das 20h, no Teatro da Rotina, no bairro de Pinheiros, em São Paulo.

Filho mais novo do senador Eduardo Suplicy e da política e psicóloga Marta Suplicy, João Smith de Vasconcellos Suplicy, 49, dedica-se à música desde os 11 anos de idade, quando começou a tocar violão, antes de, aos 17, estudar música no Musicians Institute, em Los Angeles.

O cantor, compositor e instrumentista João Suplicy - Divulgação

Com o irmão Supla, fundou a banda "nervosa" Brothers of Brazil. Em carreira solo, João mostra ser um artista versátil ao misturar elementos do samba, rock, blues e baião, criando uma sonoridade própria.

No sarau desta terça-feira (7), o artista promete canjas memoráveis com alguns de seus pares, sem revelar nomes, mas como o título de uma de suas músicas, "Tem Gente", dele e Alice Ruiz, que está no repertório, assim como o clássico imortalizado por Martinho da Vila, "Disritmia", interpretado por João em samba blues e "Let’s Stay Together", imortalizada pelo cantor de soul Al Green.

Acompanhando João Suplicy estão Diego Pereira, na bateria, e Daniel Camiranga, no contrabaixo, no intuito de repetir o sucesso da primeira edição do evento, que tem como ideia apresentar músicas de diversos estilos, antes de abrir espaço, no palco, para os três tocarem com amigos não menos talentosos, sem a formalidade engessada de um espetáculo comum. Aí é que as surpresas pintam e agradam. Quem for verá e ouvirá.

Assista, a seguir, ao vídeo no qual João Suplicy interpreta "Tem Gente", dele e Alice Ruiz.

Bom sarau!

SARAU DO JOÃO

ARTISTAS João Suplicy e convidados

QUANDO Terça-feira (7), às 20h

ONDE Teatro da Rotina, r. Simão Álvares, 697, Pinheiros, São Paulo, tel. (11) 98780-7750

QUANTO De R$ 25 (Sympla) a R$ 35 (Na porta)