São Paulo

Acontece neste domingo (26), às 18h, no Sesc 24 de Maio, no centro de São Paulo, o espetáculo "Cancioneiro Geral – Tributo a Capinan", com a participação do compositor, violonista e cantor Jards Macalé e do cantor, compositor e percussionista Renato Braz.

Uma gravação exclusiva com a cantora Maria Bethânia apresenta, no espetáculo, o conjunto da obra poética do baiano Capinan, 83. Além de Renato Braz (voz, violão e percussão) e Jards Macalé (voz e violão), o tributo à poesia e à música de Capinan conta ainda com músicos muito talentosos. Entre eles, o contrabaixista Sizão Machado, Alexandre Rodrigues (flautas, clarinete e saxofone), e as cantoras Carla Ponsi, Karine Telles e Beatriz Id.

O poeta Capinan - Divulgação/Rodrigo Sombra

O show pretende celebrar na presença do poeta baiano -autor entre outras músicas de "Ponteio", com Edu Lobo- sua importante contribuição à música popular brasileira através de composições imortalizadas por artistas como Tom Zé, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Paulinho da Viola e João Bosco, entre outros.

Bom show!

SHOW ‘CANCIONEIRO GERAL- TRIBUTO A CAPINAN’

ARTISTAS Jards Macalé, Renato Braz, entre outros

QUANDO Domingo (26), às 18h

ONDE Sesc 24 de Maio, r. 24 de Maio, 109, República, São Paulo, tel. (11) 3350-6300

QUANTO De R$ 18 a R$ 60