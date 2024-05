São Paulo

Acontece a partir desta sexta-feira (24) a 14ª edição do Bourbon Festival Paraty, com vários shows gratuitos em palcos montados nas praças, igrejas e pelas ruas do centro histórico de Paraty (RJ).

Ao oferecer entretenimento com qualidade o evento, que se estende até domingo (26), reforça a integração com músicos locais e profissionais da cidade histórica e tem nomes importantes como o da cantora Terrie Odabi, do compositor e cantor Marcos Valle, dos trombonistas Robin Eubanks e Joabe Reis, além do guitarrista de blues Fred Sunwalk, entre outros artistas mestres na arte de amealhar os sons, como a baterista Vera Figueiredo.

O trombonista norte-americano Robin Eubanks, uma das atrações gratuitas da 14ª edição do Bourbon Festival Paraty - Divulgação

A abertura do festival, na sexta-feira às 20 horas, com os jovens músicos da Orquestra Sinfônica de Paraty no palco Matriz, certamente irá aquecer o público para as muitas atrações ligadas ao jazz, soul, blues e folk, entre outros gêneros musicais.

Além dos palcos Matriz e Santa Rita, o evento conta, durante os três dias, com buskers espalhados e cortejos pelas ruas como os da Orleans Street Jazz Band e do grupo Favela Brass levando música ao público e o público à música. Haverá ainda muito som sendo apresentado pelas praias e a música itinerante do Jazz na Kombi.

São mais de doze horas de música todos os dias, mais de trinta apresentações, incluindo workshops e uma exposição de fotografia a céu aberto, "Aqui Jazz", realizada em homenagem aos artistas que participaram de edições anteriores do Bourbon Festival Paraty. Tudo gratuito.

No palco Matriz, DJ Crizz inicia sua arte a partir das 19 horas e o DJ Leo Lucas encerra a noite após o último show de cada dia do festival.

A programação completa do festival pode ser conferida em https://paraty.fest.bourbonstreet.com.br/ .

O Música em Letras também estará no festival, cobrindo os espetáculos. Afinal um evento dessa importância, com tantos talentos reunidos, merece ser acompanhado de perto.

Bons shows!

O jornalista Carlos Bozzo Junior viaja a convite da organização do festival.