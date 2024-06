São Paulo

Após deixar o Brasil um tanto confuso sobre a sua posição em relação à descriminalização da posse de maconha para uso pessoal na última quinta-feira (20), o ministro Dias Toffoli esclareceu seu voto nesta terça (25), durante a retomada da discussão pelo STF, e a corte formou maioria favorável sobre o tema.

O resultado foi celebrado por apoiadores da decisão nas redes sociais, que faziam barulho desde a última semana. Os termos "#DescriminalizaSTF", "fumar" e "Toffoli" alcançaram os assuntos mais comentados no X (antigo Twitter) com milhares de postagens. Correntes contrárias à descriminalização, entretanto, não chegaram aos trending topics no site até a tarde desta terça.



Cinco ministros haviam se manifestado a favor da matéria e havia a expectativa de que o voto de Toffoli pudesse encerrar o julgamento na quinta.

O ministro, entretanto, abriu um terceiro entendimento sobre o tema que fez o julgamento ser adiado e deixou usuários frustrados e confusos. Alguns deles brincaram que o Toffoli "deu um drible da vaca" em sua argumentação e que "jogou no colo de outros Poderes".



Após as elucidações desta terça, em que Toffoli disse ter sido "claríssimo" no voto da semana passada, internautas fizeram memes e piadas afirmando que o ministro fez um "VAR de si mesmo", em referência ao sistema de revisão de decisões no futebol.

Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco se pronunciou contra a decisão do STF por considerar que a medida seja de responsabilidade do poder legislativo.

Muitos usuários afirmam que continuam sem entender a argumentação do ministro, mas comemoram a decisão.

Até o meio da tarde, alguns partidos e políticos se pronunciaram e comemoraram a decisão do STF nas redes sociais.

Veja outras reações na internet sobre a decisão do STF que descriminaliza a posse de maconha para uso pessoal:

