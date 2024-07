São Paulo

Acontece no dia 11 de julho, às 21h30, no Espaço Unimed, em São Paulo, "Baseado em Fatos Reais: 30 Anos de Fumaça", show inédito que trará muito som ao palco através da trajetória da banda Planet Hemp. O espetáculo conta com a gravação do DVD comemorativo dos 30 anos da banda.

O show terá ainda as participações especiais de Seu Jorge, Emicida, Pitty, BaianaSystem, Black Alien (ex-integrante da banda), Major RD, Rodrigo Lima (vocalista da banda Dead Fish), As Mercenárias e DJ Zegon, entre outros artistas.

A banda Planet Hemp - Divulgação/Divulgação

Com cenário inspirado nas "green houses" e nos "jardins suspensos da Babilonia", a banda promete um show totalmente inédito com uma experiência imersiva, além de exibição de registros históricos em áudio e vídeo, proporcionando ao público uma viagem inédita.

"Desde o começo, o Planet Hemp já tinha a preocupação de entregar um show com palco interessante e dessa vez não vai ser diferente. Indo de encontro ao nosso último disco ‘Jardineiros’, nossa ideia é criar o nosso próprio Jardim Suspenso da Babilônia, afinal de contas, o futuro é cannabico!" disse Marcelo D2.

A banda Planet Hemp - Divulgação/Divulgação

Segundo D2: "A gente tem visto cada vez mais uma galera bem nova nos shows do Planet Hemp, o que mostra que nossas músicas dialogam muito com a juventude de hoje. Trinta anos se passaram e pouca coisa aconteceu naquilo que sempre defendemos".

A banda abocanhou dois prêmios Grammy Latino com o último álbum, "Jardineiros", e está confirmada para se apresentar no Rock in Rio 2024.

Bom show!

SHOW ‘BASEADO EM FATOS REAIS: 30 ANOS DE FUMAÇA’

ARTISTAS Planet Hemp e participações especiais de Seu Jorge, Emicida, Pitty e BaianaSystem, entre outros artistas

QUANDO Quinta-feira (11), às 21h30

ONDE Espaço Unimed, r. Tagipuru, 795, Barra Funda, São Paulo, tel.(11) 3868-5860

QUANTO De R$ 60 a R$ 120