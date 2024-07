São Paulo

Acontece nesta quarta-feira (31), às 20h, no Festival Rebel Instrumental, na Audio Rebel, no Botafogo, no Rio de Janeiro, o show no qual o saxofonista francês radicado no Brasil, Idriss Boudrioua, homenageará o compositor, pianista e cantor Johnny Alf (1929-2010), interpretando várias canções de seu repertório.

O festival oferece ainda no mesmo dia uma masterclass gratuita, com início às 16h e término previsto para as 18h. A proposta é conduzir os participantes por uma exploração das potencialidades sonoras de seus instrumentos. Por essa razão os participantes são incentivados a levar seus instrumentos para aproveitar ao máximo a experiência destinada a músicos e interessados em improvisação. As inscrições podem ser feitas através do Sympla em https://www.sympla.com.br/evento/festival-audio-rebel-instrumental-2-edicao-masterclass-com-idriss-boudrioua/2551007?referrer=www.google.com.

Ao piano Jhonny Alf, com Flavio, no trompete, Sebastião Neto, no contrabaixo e Ohana, na bateria, sendo laureados com 'As Folhas de Ouro de Jazz', primeiro troféu instituído no Brasil, pela Folha de S.Paulo, em 1962, para premiar os melhores artistas deste gênero musical - Folhapress/Folhapress

No Brasil desde 1981, Idriss Boudrioua tocou não só com Johnny Alf, mas também ao lado de outros grandes artistas da música brasileira como os pianistas João Donato (1934-2023) e Marcos Valle, além da cantora Rosa Passos, entre outros.

Bom show!

Ilustração em feltro da artista Jaca Almeida, com reprodução da foto do cartaz de divulgação do evento - Fotomontagem: Carlos Bozzo Junior/Folhapress

SHOW ‘HOMENAGEM A JOHNNY ALF’

ARTISTA Idriss Boudrioua

QUANDO Quarta-feira (31), às 20h

ONDE Festival Rebel Instrumental, Audio Rebel, r. Visconde de Silva, 55, Botafogo, Rio de Janeiro, tel. (21) 98896-5972

QUANTO De R$ 20 a R$ 40