São Paulo

Acontece neste sábado (24), às 20h, no Teatro B32, em São Paulo, um concerto em homenagem aos 90 anos de nascimento do compositor, pianista e arranjador João Donato (1934-2023), com a Orquestra Brasil Jazz Sinfônica.

Sob a regência do maestro Guga Petri, o concerto apresentará sucessos de Donato com o acompanhamento do seu filho, o tecladista Donatinho, além das vozes das cantoras Paula e Dora Morelenbaum.

O compositor, pianista e arranjador João Donato - Renata Samarco/Divulgação

A convite da Orquestra Brasil Jazz Sinfônica, em 2000, Donato, acompanhado do seu trio, gravou o CD "The Frog" pelo selo Elephant Records, com dez clássicos de sua autoria e arranjos de Laércio de Freitas (1941-2024), Theo de Barros (1943-2023) e Cyro Pereira (1929-2011).

Em 2020, Donato uniu-se ao compositor Marcos Valle e teve seus arranjos executados pela Orquestra Brasil Jazz Sinfônica, em um concerto exclusivo, transmitido pela TV Cultura durante a pandemia de Covid-19.

No programa deste sábado, que será aberto com "Fim de Sonho", de Donato e João Carlos Pádua, e será encerrado com "Emoriô", de Donato e Gilberto Gil, serão interpretadas por Dora Morelembaum, entre outras músicas, "Até Quem Sabe", de Donato e Lysias Enio, "Cadê Jodel", de Donato e Marcos Valle. Já "Flor de Maracujá", de Donato e Lysias Enio, terá sua interpretação realizada por Paula Morelenbaum, que também interpretará "A Rã", de Donato e Caetano Veloso, entre outras.

Donatinho fica com "Bluchanga", de Donato e "Sugarcane Breeze", de Donato e Lysias Enio, além de dividir com Paula e Dora "Bananeira", de Donato e Gilberto Gil, e "Nasci para Bailar", de Donato e Paulo André Barata.

Bom concerto!

CONCERTO TRIBUTO A JOÃO DONATO

ARTISTAS Orquestra Brasil Jazz Sinfônica, Donatinho, Paula Morelenbaum e Dora Morelenbaum

QUANDO Sábado (24), às 20h

ONDE Teatro B32, r. Lício Nogueira, 92, Itaim Bibi, São Paulo, tel. (11) 3058-9148

QUANTO A partir de R$ 30 em https://teatrob32.com.br/