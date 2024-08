São Paulo

Um dos melhores pianistas brasileiros da atualidade, o compositor e arranjador paraibano Salomão Soares de Carvalho, o Salomão Soares, 34, lança na próxima quarta-feira (14), às 20h, no Sesc Pinheiros, em São Paulo, "Interior", seu primeiro álbum solo.

Considerando-se que o pianista começou a tocar em bailes no interior da Paraíba aos 13 anos, são 21 anos de carreira. Em 2011, com 21 anos de idade, o músico saiu de Cruz do Espírito Santo (PB) onde nasceu e se criou para vir para São Paulo, onde mora há 13 anos.

O pianista, arranjador e compositor paraibano Salomão Soares - Matheus Urenha/Divulgação

"São Paulo tem uma riqueza cultural singular, muitas vezes comparada a Nova Iorque. É uma cidade rica culturalmente, e tento aproveitar isso ao máximo, frequentando teatros, concertos, exposições, cinemas e muito mais", disse Salomão Soares em entrevista exclusiva ao Música em Letras.

Em 21 anos de carreira, o artista lançou seis álbuns. "Toninho Ferragutti e Salomão Soares" (2018) é o primeiro deles, em colaboração com quem Salomão Soares considera "um grande artista e músico". Já o primeiro álbum com composições próprias foi "Alegria de Matuto - Salomão Soares Quarteto" (2018), no qual o compositor contou com a participação especial de Hermeto Pascoal. "Chão de Flutar - Salomão Soares e Vanessa Moreno" (2019) é um álbum em duo com a cantora Vanessa Moreno. "Colorido Urbano - Salomão Soares Trio" (2019) é o álbum na formação de trio com Paulo Almeida (bateria) e Thiago Alves (contrabaixo). Outro com a cantora Vanessa Moreno é "Yatra-Tá - Salomão Soares e Vanessa Moreno" (2021). Já "Baião de Dois - Salomão Soares e Guegué Medeiros" (2023) é um álbum em duo com o percussionista Guegué Medeiros que homenageia a música do Nordeste.

Assista, no final do texto, ao vídeo no qual Salomão Soares toca "Caboclinho Armorial", uma das nove músicas muito bem gravadas no álbum "Interior".

Hermeto Pascoal, Toninho Horta, Leny Andrade (1943-2023), Renato Braz, Mônica Salmaso, Arismar do Espírito Santo e Hamilton de Holanda, entre outros artistas, já tocaram com Salomão Soares. "Hermeto Pascoal é um gênio. É incrível presenciar a música brotando daquela mente especial. Hamilton, com quem trabalho e viajo pelo mundo em trio, é um músico genial e muito focado, algo inspirador de ver de perto."

Em novembro do ano passado, Salomão Soares tocou em Portugal, na Espanha e Bruxelas, realizando sete apresentações solo do álbum "Interior". "Foi uma experiência rica levar esse concerto para a Europa. A música brasileira tem uma forte repercussão lá fora. Tenho uma lembrança especial dos concertos nas Ilhas Canárias e em Lisboa."

Leia, a seguir, a entrevista que Salomão Soares concedeu, com exclusividade, ao Música em Letras.

O que difere um pianista concertista de um pianista como você?

Não tive oportunidade de estudar música clássica na juventude, pois cresci no interior da Paraíba. Desenvolvi uma maneira única de tocar piano, resultando na música que faço hoje. A principal diferença é a concepção no palco; adoro improvisar e tocar o que me ocorre no momento.

Em que a música de concerto e a música popular mais se distinguem?

A música de concerto tem um repertório prédeterminado, enquanto a música popular oferece mais liberdade para criação e improvisação.

Pianistas de música popular são discriminados por pianistas da música erudita? Por quê?

Infelizmente, ainda ocorre esse tipo de discriminação, embora esteja diminuindo. É triste, pois no final estamos todos fazendo música e fazendo o que amamos.

O contrário, pianistas da música erudita discriminados por pianistas da música popular, também ocorre?

Acredito que essa discriminação tem diminuído consideravelmente. Não tenho presenciado ou ouvido falar sobre isso recentemente.

Como acabar com essa discriminação?

Devemos entender que estamos todos no mesmo barco. A música e seus intérpretes e compositores devem ser respeitados, independentemente do gênero ou concepção artística.

Como você reage ao saber que é uma das grandes revelações da nova geração de instrumentistas brasileiros?

Fico feliz e honrado. É fruto da nossa batalha, persistência e dedicação ao que amamos. Sou da Paraíba, vim para São Paulo sozinho, sem família aqui. Abri mão de muito para perseguir meus sonhos, e sigo na luta.

Defina o álbum "Interior".

‘Interior' é a minha história no piano e na música. Homenageia artistas que me influenciaram, como Hermeto Pascoal, Tom Jobim, Ariano Suassuna, meus pais e inclui composições inspiradas em ritmos brasileiros menos usuais para o piano, como caboclinho e bumba-meu-boi.

O que o levou a gravar um disco solo? Quando e como você sentiu estar pronto para essa tarefa?

Sempre quis fazer um álbum solo, mas esperava o momento certo. Estudei e compus para piano solo ao longo dos anos. Ano passado, conversando com Thiago e Thalita do selo Blaxtream, resolvi gravar e aconteceu no belíssimo Teatro Pedro II, em Ribeirão Preto.

Qual a maior dificuldade encontrada ao gravar "Interior"?

Trabalhar o desapego! Gosto de improvisar e tocar livremente, então o desafio foi conseguir o melhor take e a melhor performance e criatividade nas gravações.

Faça um faixa a faixa das sete composições de sua autoria e das duas releituras de "Interior".

"Caminho dos Ventos" - Música que abre o disco, e ela tem um clima ao meu ver mais calmo e meditativo. Ela tem um ostinato que fica acontecendo quase o tempo inteiro na mão esquerda, então é como se fosse um vento que caminha livremente…

"Caboclinho Armorial" - Essa música é um ritmo chamado caboclinho, não é tão usual ouvir esse ritmo no piano solo, eu pelo menos nunca ouvi antes. Eu já tinha composto ela há alguns anos, fiz em homenagem ao meu conterrâneo Ariano Suassuna.

"Canto D’água" - Essa é meu xodó do disco. É uma balada, bem calma, e a compus inspirado na moda de viola caipira. Me remete a esse ar de um Brasil profundo e cheio de amor.

"Grandes Sertões: Veredas" - Essa composição tem um rimo que eu amo lá do Maranhão, que é o bumba-meu-boi. Também não é tão comum ouvir no piano solo, e isso é um desafio que eu gosto muito de explorar, que é como trazer para o piano ritmos que não são comuns de ouvir. Ela foi composta inspirada no livro do gênio Guimarães Rosa "Grande Sertão: Veredas".

"Seu Soares e Dona Branca no Forró" - Composição dedicada aos meus pais, na lembrança que eles gostam muito de dançar forró até hoje, e tenho recordação deles dançando comigo nos braços entre eles.

"Desafinado", de Tom Jobim e Newton Mendonça - O Tom é um dos meus compositores prediletos, e eu não poderia deixar de homenageá-lo nesse álbum.

"Pássaros" - Essa composição eu também já tinha há um tempo aqui na gaveta e achei que ela compunha bem esse repertório.

"Fátima", de Hermeto Pascoal - É um chorinho do Hermeto Pascoal, que foi gravado naquele show antológico do Hermeto em Montreux. Eu cresci ouvindo muito esse show, e nessa música especificamente tem um solo do Hermeto na escaleta de tirar o fôlego. Então fiz questão de colocar essa música no álbum porque ela faz parte da minha vida.

"Janelas" - Essa faixa compus inspirado numa grande referência pra mim que é o Chick Corea.

Por que as pessoas devem ir ao show de lançamento de "Interior"?

É uma oportunidade de ouvir um piano que explora os diversos Brasis e minha história com a música e o piano brasileiro.

Complete as frases a seguir:

Para ser um artista no Brasil há de se saber lidar muito bem com… os desafios e adversidades do cenário cultural, que inclui desde a falta de investimentos até a complexidade do mercado musical.

Um pianista deve estar atento à saúde de suas mãos preservando-as de… situações que possam machucá-las.

O melhor exercício que há para as mãos de um pianista é… ter contato com o instrumento de forma consciente e sempre procurar alongar antes de tocar.

O melhor exercício que há para a cabeça de um pianista é… fazer a música que ama e que está no coração!

O melhor exercício que há para a alma de um pianista é… acreditar na sua música interior.

A música deve ser estudada em todos os aspectos, principalmente… com a música que cada um tem dentro de si.

Para se construir uma carreira sólida, um músico instrumentista deve… ter dedicação e paixão pelo que faz.

Tocar piano solo é… se despir.

Tocar piano acompanhando é… criar junto.

Para tocar música popular no piano é preciso… ter contato com a música popular.

Para tocar música de concerto no piano é preciso... estudar música clássica.

Para tocar forró no piano é preciso… ir a um forró e dançar bastante.

Para tocar samba no piano é preciso… ouvir muita roda de samba.

Para tocar choro no piano é preciso… ter contato com o repertório e ouvir os mestres Laércio de Freitas, Radamés Gnattali, Hércules Gomes, Chiquinha Gonzaga, entre outros.

Para tocar jazz no piano é preciso... ter contato com o universo do jazz e ouvir muitos pianistas.

Para tocar rock no piano é preciso… ouvir e adentrar no universo do rock.

Para tocar piano é preciso… querer, ouvir, praticar e persistir.

Se eu não tocasse piano tocaria… bateria.

A música instrumental no Brasil precisa… de incentivo público e privado para que todas as pessoas do Brasil tenham acesso a ouvir e conhecer.

A música no Brasil encontra-se em uma situação… complicada em termos de distribuição, mas há muita coisa boa sendo produzida por grandes artistas da nova geração. Falta essa música chegar a todos.

Melhoraria muito a condição do músico brasileiro se… houvesse mais investimento público e privado.

No exterior o músico brasileiro pode perceber que… a música brasileira é muito forte, amada e respeitada.

Minha maior alegria com relação à música brasileira é saber que… posso levar um pouco dessa música tão rica adiante.

Só a música brasileira pode... transmitir a diversidade e a riqueza cultural do nosso país.

SHOW DE LANÇAMENTO DO ÁLBUM ‘INTERIOR’

ARTISTA Salomão Soares

QUANDO Quarta-feira (14), às 20h

ONDE Sesc Pinheiros, r. Paes Leme, 195, Pinheiros, São Paulo, tel. (11) 3095-9400

QUANTO De R$ 15 a R$ 25