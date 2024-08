Podcast discute por que o fogo não dá trégua no pantanal

Brasília e São Paulo

Os incêndios de grandes proporções que se espalham há pelo menos dois meses pelo pantanal voltaram a uma fase crítica nesta semana. A temporada de fogo começou mais cedo em 2024, e até aqui já são mais de 6.600 focos de incêndio e mais de 1 milhão de hectares consumidos.

As chamas se aproximam do recorde de 2020, quando praticamente um quarto do bioma foi destruído —e, nos últimos dias, atingiram ao menos um santuário de onças-pintadas e fazendas em reservas naturais, como registrado pelo fotógrafo da Folha Lalo de Almeida.

É ele quem abre o Café da Manhã desta quinta-feira (8), para falar do que viu e registrou no pantanal. Na segunda parte do episódio, Gustavo Figueiroa, biólogo e diretor de comunicação do Instituto SOS Pantanal, explica a origem dos incêndios deste ano, discute as respostas a eles e analisa o que está por vir.

