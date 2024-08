São Paulo

Durante o aquecimento para a competição dos 100 metros do atletismo nas Olimpíadas de Paris-2024, a polonesa Ewa Swoboda olhou para a câmera e a salutou com a mão direita. Logo depois, ela se corrige e faz o mesmo gesto, só que com a mão esquerda. O vídeo do momento viralizou no X, ex-Twitter.

Swoboda olha para a câmera, faz o gesto e, em seguida, gesticula um não com a mão e volta a salutar o público com a esquerda.

A reação da atleta deixou os internautas confusos, tentando descobrir o porquê dela ter se corrigido. No X, a hipótese é que o motivo da troca tem a ver com o gesto com a mão direita ser uma continência militar. Nos manuais militares, a mão direita é usada para prestar continência e mostrar respeito a um superior.

"Continência militar é com a mão direita, então ela troca para a esquerda para salutar a audiência", diz esse internauta.

Com a mão estendida ao lado do olho direito, dedos juntos, braço paralelo ao chão, cotovelo um pouco à frente do corpo e uma angulação de 45° graus, a continência deve ser rápida e limpa, como diz o manual da marinha americana. Não se faz com a mão esquerda.

Ewa Swoboda, 27, é especializada em tiros curtos no atletismo e tem o atual recorde polonês nos 60 m, com 6.98 segundos. Na última sexta-feira (2), Swoboda terminou em primeiro lugar na primeira rodada dos 100 m, com um tempo de 10.99. Na mesma bateria que ela competia a brasileira Ana Azevedo, que terminou em 4° e não avançou na repescagem, sendo eliminada.

A polonesa, porém, não levou nenhuma medalha.

Sensação na internet, a atleta tem 730 mil seguidores no Instagram. Ela também foi uma das nove atletas escolhidas para ganhar sua própria versão da boneca Barbie.