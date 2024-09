São Paulo

Há 57 anos o cine Belas Artes, em São Paulo, oferece uma programação de cinema diversificada com exibição de filmes de várias nacionalidades e gêneros.

Além da programação de cinema, o Belas Artes, que conta com seis salas, traz uma programação cultural incluindo o tradicional "Noitão", com exibições de filmes madrugada adentro, e o "Belas Sonoriza", que convida bandas para musicarem filmes ao vivo, além de feiras de discos e livros, que acontecem sempre aos domingos.

Dentro da programação do "Belas Sonoriza", neste domingo (8), em sessões às 14h, 16h30 e 18h30, será exibido "Beetlejuice - Os Fantasmas se Divertem", de Tim Burton, filme lançado em 1988, com elenco que conta com atores como Michael Keaton, Winona Ryder, Geena Davis e Alec Baldwin.

O ator Michael Keaton em uma das cenas do filme de Tim Burton, ‘Beetlejuice - Os Fantasmas se Divertem’ que será exibido com trilha sonora sendo executada ao vivo neste domingo - Divulgação/Divulgação

A banda brasileira Mr. 80, formada por Fábio Bap (vocais), Iza Molinari (vocais), Hygor Miranda (baixo), Luiz Giordano (teclado), Ale Fernandes (guitarra) e Pedro Paiva (bateria), é responsável pela execução de músicas, ao vivo, para deleite dos espectadores, fãs do gênero comédia/terror.

A trilha sonora ao vivo contará com as músicas originais do filme, além de hits da década de 1980, como "Private Idaho" (The B-52s), "Shiny Happy People" (R.E.M) e "Bizarre Love Triangle" (New Order).

Resta saber se "Day-O", música conhecida como "The Banana Boat Song", imortalizada por Harry Belafonte (1927-2023), artista que ajudou a popularizar ritmos caribenhos e emplacou vários sucessos nas paradas norte-americanas, durante os anos 1950, está no programa. Afinal, sem dar spoiler, a música foi usada numa das cenas mais famosas de "Beetlejuice - Os Fantasmas se Divertem".

Bom entretenimento!

EXIBIÇÃO DO FILME ‘BEETLEJUICE – OS FANTASMAS SE DIVERTEM’ COM MÚSICA AO VIVO

DIREÇÃO Tim Burton, 1988

ELENCO: Michael Keaton, Winona Ryder, Geena Davis e Alec Baldwin

BANDA MR. 80 Fábio Bap (vocais), Iza Molinari (vocais), Hygor Miranda (baixo), Luiz Giordano (teclado), Ale Fernandes (guitarra) e Pedro Paiva (bateria)

QUANDO Domingo (8), às 14h, 16h30 e 18h30

ONDE REAG Belas Artes, av. da Consolação, 2423, Consolação, São Paulo, tel. (11) 2894-5781

QUANTO De R$ 70 a R$ 35 (meia para estudantes e melhor idade)