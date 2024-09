São Paulo

Um dos grupos norte-americanos mais conhecido de soul e R&B, The Stylistics, irá se apresentar no próximo dia 26 de setembro, às 21h, na Vibra São Paulo, com um novo show. Os ingressos já estão à venda na plataforma Uhuu.com e nas bilheteiras da Vibra São Paulo, Teatro Bradesco e Teatro Sabesp Frei Caneca.

O espetáculo, que faz parte da turnê mundial "Falling In Love With My Girl Tour", traz ao palco Airrion Love e Herb Murrell, da formação original do grupo, além de Barrington "Bo" Henderson e Jason Sharp, para interpretarem hits e músicas novas do álbum "Falling In Love With My Girl", lançado em 21 de fevereiro de 2024.

The Stylistics, grupo norte-americano de soul e R&B que se apresenta em São Paulo com novo show - Divulgação/Divulgação

Entre as músicas que o grupo irá interpretar estão garantidos alguns hits como "Betcha By Golly Wow", "I’m Stone In Love With You", "You Make Me Feel Brand New", "You Are Everything" e "Can’t Give You Anything But My Love".

O espetáculo conta ainda com abertura da banda inglesa Tom's Elton Tribute, que traz Tom Cridland interpretando Elton John nos vocais principais e no piano. Entre os clássicos de Elton John, Tom interpretará "Bennie and the Jets", "Tiny Dancer", "Rocket Man", "Candle In The Wind", "Don’t Let The Sun Go Down On Me", "I’m Still Standing", "Crocodile Rock" e "Your Song".

Bom show!

SHOW ‘FALLING IN LOVE WITH MY GIRL TOUR’ e ‘TOM´S ELTON TRIBUTE’

ARTISTAS The Stylistics e Tom's Elton Tribute

QUANDO Quinta-feira (26), às 21h

ONDE Vibra São Paulo, Avenida das Nações Unidas 17955, Vila Almeida, São Paulo

QUANTO A partir de R$ 96, ingressos à venda na plataforma Uhuu.com e nas bilheteiras da Vibra São Paulo, Teatro Bradesco e Teatro Sabesp Frei Caneca