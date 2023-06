Rio de Janeiro

O queniano Josphat Kiprotich e a etíope Zinash Debebe venceram a Maratona do Rio neste domingo (11). A prova reuniu mais de 11 mil atletas pelas ruas do centro e da zona Sul do Rio de Janeiro.

Kiprotich percorreu os 42km em 2h13min29s, batendo o recorde da Maratona do Rio por 2 segundos. Pela conquista, ele recebeu R$ 50 mil de premiação e um bônus de R$ 20 mil por estabelecer a melhor marca da prova.

Bicampeão nas duas últimas edições da Maratona do Rio, Justino da Silva não completou a corrida. O melhor brasileiro foi Altobeli Santos da Silva, em quarto lugar, com o tempo de 2h19min53s.

"A prova foi bem complicada para mim. Esperava um pouquinho mais, mas infelizmente não tive perna para acompanhar os líderes quando eles saíram", disse Altobeli, atleta com experiêcia em corridas de pista e que faz a migração para competições de rua.

No feminino, a etíope Zinash Debebe cruzou a linha de chegada em 2h36min00, baixando o recorde da prova em mais de um minuto. Amanda de Oliveira, ex-recordista da prova de 21K da Maratona do Rio, foi a brasileira mais bem colocada e terminou em 3º lugar, com 2h46min40s.

Maratonistas passam em frente ao Museu do Amanhã, no Rio - Divulgação

Sobre a prova

A cada ano, a Maratona do Rio se consolida com a grande prova do calendário nacional. Nos dois dias de evento, 40 mil atletas percorreram distâncias entre 5k e 42km – quantidade comparável apenas à São Silvestre, que reúne cerca de 35 mil pessoas para os seus 15 km no último dia do ano.

A estrutura construída na Marina da Glória para a retirada de kits e largada/chegada funcionou como um centro gravitacional da prova. Havia palco para shows, ativações de marcas e espaços para a interação entre os atletas. A chegada, em local de fácil acesso e com capacidade de acomodar parentes e amigos de corredores, também cria um clima de festa no quilômetro final. Ponto para a organização.

O tempo quente puniu os atletas, sobretudo os mais lentos, que enfrentaram sol forte quando a maratona já entrava na sua quarta hora. É o preço a ser pago pelos corredores para desfrutar o cenário de cartão-postal da corrida.

Por falar em cartão-postal, a Maratona do Rio usa e abusa dos ícones que renderam à cidade o apelido de Maravilhosa. Pão de Açúcar, Dois Irmãos e Cristo Redentor são colírios para os corredores e compõem a paisagem durante boa parte do percurso – sensação reforçada pelas idas e vindas por Botafogo e Copacabana. Um ponto para reflexão é que a prova, ao optar pelos cenários que os turistas amam, perde a oportunidade de apresentar aos visitantes uma outra cidade, mais diversa e não menos interessantes.

Ficou com vontade de correr a Maratona do Rio? Então não adie os planos para a última hora. Os ingressos para a prova do ano que vem não devem durar muito. Para a edição deste ano, eles se esgotaram em janeiro. E a grande quantidade de atletas nas ruas não deixa muita dúvida de que o número de vagas está no limite, e não deve crescer para 2024.

Abaixo, os resultados oficiais da Maratona do Rio.

MARATONA DO RIO (42K) – MASCULINO

JOSPHAT KIPROTICH (QUÊNIA) 02:13:29

SAMWEL KIPTOO (QUÊNIA) 02:14:15

BENSON KARAMEKA (UGANDA) 02:17:31

ALTOBELI SANTOS DA SILVA (BRASIL) 02:19:53

JOSE FELIX SANCHEZ (ARGENTINA) 02:21:55

MARATONA DO RIO (42K) – FEMININO

ZINASH DEBEBE (ETIÓPIA) 02:36:00

THOROTHY KIPTANUI (QUÊNIA) 02:40:27

AMANDA APARECIDA DE OLIVEIRA (BRASIL) 02:46:40

JESSICA LADEIRA SOARES (BRASIL) 02:52:04

SOLANGE MARIA MARIANO (BRASIL) 03:12:08

MEIA MARATONA DO RIO (21K) – FEMININO

NELLY JEPCHUMBA (QUÊNIA) – 01:11:46

JENIFER NASCIMENTO (BRASIL) – 01:15:46

VALDILENE DOS SANTOS SILVA (BRASIL) – 01:16:39

LARISSA MARCELLE MOREIRA QUINTÃO (BRASIL) – 01:16:40

SUZANE DE ARAUJO MARTINS (BRASIL) – 01:17:18

MEIA MARATONA DO RIO (21K) – MASCULINO

GEOFFREY YEGON (QUÊNIA) – 1:03:26

JOHNATAS DE OLIVEIRA CRUZ (BRASIL) – 01:03:28

KENNETH KEMBOI (QUÊNIA) – 01:03:31

GUSTAVO BARROS DE SOUZA (BRASIL) – 01:05:31

GIOVANI DOS SANTOS (BRASIL) – 01:05:34

O jornalista viajou ao Rio de Janeiro a convite da organização da Maratona do Rio e da Adidas.