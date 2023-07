São Paulo (SP)

Uma partida de futebol dura 90 minutos. A paixão pelo time do coração, não. O torcedor consome notícias, se engaja em conversas e exibe seu amor pelo clube desfilando camisetas e acessórios durante toda a semana, com ou sem jogo.

O desafio de toda indústria de consumo é aumentar sua presença na vida das pessoas para além dos momentos da prática esportiva. Vale para o futebol, e vale para a corrida.

Um corredor amador raramente treina mais de 1 hora por dia – eu sei, há os treinos longos, mas há também os dias de descanso. O objetivo dos fornecedores de material esportivo é estar presente nas outras 23 horas, participando da rotina do atleta.

A Asics fez um movimento interessante neste sentido.

Asics lança o Actibreeze 3D Sandal, chinelo feito com impressora 3D para o pós-treino - Divulgação

A empresa japonesa lançou um chinelo desenvolvido para ajudar na recuperação do corredor após o treino. O Actibreeze 3D Sandal é de plástico e feito em impressoras 3D.

Segundo a empresa, o calçado ajuda a manter a temperatura dos pés, além de ser mais respirável e praticamente não reter umidade pela transpiração.

"O Actibreeze 3D Sandal representa nossa crença de que inovação em calçados esportivos não deve se limitar àquilo que o atleta usa quando está treinando ou competindo. Queremos continuar explorando novas maneiras de otimizar ainda mais a recuperação pós-corrida e o relaxamento tanto do corpo quanto da mente de nossos atletas", diz AJ Andrassy, diretor geral de produtos de performance da Asics.

Estou usando os chinelos tecnológicos da Asics há algumas semanas, e a percepção é de que ele realmente é mais respirável que os demais. Sinto também que ele ajuda a manter a temperatura dos pés, mesmo nos dias mais frios. O ato de caminhar parece ser menos fluído – talvez pelo chinelo ser grande e bem estruturado. Mas o maior ponto positivo é a sensação de que há uma ativação dos músculos da planta dos pés durante a movimentação. Ou seja, ao caminhar, sinto uma mistura de massagem e exercício na sola do meu pé.

O 3D Sandal representa uma inovação, mas ainda precisa vencer duas barreiras importantes para se popularizar. O primeiro é estético: o chinelo é grande, monocromático, feito de plástico e ocupa espaço. Visualmente, ele vai na contramão do minimalista "look Havaianas" que o Brasil consagrou, além de não trazer a riqueza de cores normalmente associadas ao universo da corrida. Outro ponto é o preço: o Actibreeze 3D Sandal é vendido por R$ 800 – valor superior a alguns tênis com placa disponíveis no mercado.