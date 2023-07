São Paulo (SP)

A maratona é o Santo Graal das corridas de rua. Se você clicou em um blog chamado Na Corrida, provavelmente já sabe disso.

Completar uma maratona significa muito mais do que percorrer os 42km da mais longa distância olímpica do atletismo. Para muitos – arrisco dizer que para a maioria –, a maratona é um evento transformador, um marco que transcende a corrida. Estamos falando de muitas semanas de preparação e privações, de uma prova extenuante e de dor, muita dor.

A maratona também requer um esforço hercúleo para quem organiza a prova. Fechar ruas e avenidas, equacionar o fluxo de deslocamento de milhares de pessoas e garantir hidratação e estrutura para todos os atletas por dezenas de quilômetros. Acredite, não é fácil – nem barato.

Apesar da reputação e da importância, as maratonas são relativamente raras no calendário, sobretudo quando comparadas com distâncias menores. O número de provas de 42km no país durante o ano podem ser contadas nos dedos.

Portanto, quem pretende correr uma grande maratona ainda em 2023 precisa correr. Literal e figurativamente.

Para quem está com o treino em dia, a opção de momento é a SP City Marathon. Com largada prevista para às 5h45, na Praça Charles Muller, em frente ao Estádio do Pacaembu, e chegada no Jockey Clube de São Paulo, a prova passa por 18 bairros da cidade e tem 21% do seu trajeto concentrados no tradicional centro da capital paulista. Um charme, mas também sinônimo de curvas e ruas acidentadas.

Para compensar a tradicional ausência de torcida nas ruas de São Paulo, os organizadores confirmaram sete atrações musicais no percurso, que variam de música clássica a grupo de chorinho.

Já quem pensa em começar um ciclo de treinamento, a melhor alternativa é a Maratona de Curitiba. A prova, em circuito plano e com clima ameno, passa por 20 bairros da capital paranaense, incluindo alguns dos principais pontos turísticos da cidade, como Palácio Iguaçu, Jardim Botânico e Museu Oscar Niemeyer. A largada acontece na Praça Nossa Senhora da Salete, na região central da cidade.

E você, pretende encarar uma maratona ainda em 2023? Conte nos comentários ou escreva para o e-mail blognacorrida@gmail.com. Se preferir, pode me mandar mensagem pelo Instagram @rodrigofloresnacorrida.