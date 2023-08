São Paulo (SP)

Acabou a espera. Estão abertas as inscrições para a 98ª da edição Corrida Internacional de São Silvestre, prova que encerra o calendário do atletismo no país, no dia 31 de dezembro.

A estimativa é de que 35 mil atletas participem da prova. Apesar do número superlativo, quem quiser fazer parte da São Silvestre deve se apressar -- as inscrições costumam se esgotar em poucas semanas.

Os interessados em percorrer os 15 km pelo centro de São Paulo devem adquirir os kits em www.saosilvestre.com.br. Os preços variam de R$ 240 a R$ 850. Corredores com 60 anos ou mais têm desconto de 50% no valor da inscrição. A entrega de kit será feita no Expo Center Norte.

Não houve alterações significativas no percurso em relação ao ano passado. Como manda a tradição, a largada será na Avenida Paulista, entre as ruas Frei Caneca e Augusta, com chegada na mesma avenida Paulista, número 900, em frente ao prédio da Fundação Cásper Líbero.

A programação começará às 7h25, com a largada da categoria Cadeirantes. Em seguida, às 7h40, será a vez da Elite feminina. Elite masculina, Pelotão C, Cadeirantes com Guia e Pelotão Geral largam às 8h05.

Corredores participam da corrida de São Silvestre em 2022 - AFP

Percurso

O percurso de 15 km passa por alguns dos principais pontos turísticos da cidade de São Paulo. Abaixo, veja as ruas e avenidas que receberão a São Silvestre.

Largada: Av. Paulista x Rua Augusta

Av. Dr. Arnaldo

Rua Major Natanael

Rua Desembargador Paulo Passaláqua

Av. Pacaembu

Rua Norma Pieruccini Giannotti

Av. Rudge

Viaduto Orlando Murgel

Av. Rio Branco

Av. Ipiranga

Av. Duque de Caxias

Rua Rego Freitas

Rua Marquês de Itu

Rua Bento Freitas

Largo do Arouche

Av. Vieira Carvalho

Praça da República

Av. Ipiranga

Av. São João

Largo do Paissandu

Rua Conselheiro Crispiniano

Praça Ramos de Azevedo

Rua Coronel Xavier de Toledo

Viaduto Nove de Julho

Rua Maria Paula

Av. Brigadeiro Luís Antônio

Av. Paulista

Chegada: Av. Paulista Edifício Gazeta