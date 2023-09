São Paulo (SP)

Procurei aqui em casa algo que pesasse apenas 138 gramas. Confesso que não achei muita coisa. Livros finos, alguns talheres, um pote de iogurte.

Para a Adidas, 138 g são suficientes para quebrar recordes.

Adidas lança o Adizero Adiós Pro Evo 1, que pesa 138 gramas - Divulgação

A empresa alemã lança nesta quinta-feira (14) o seu mais novo modelo de alta performance para corridas de médias e longas distâncias. Com apenas 138 gramas, o Adizero Adiós Pro Evo 1 é 40% mais leve do que qualquer outro tênis de corrida já criado pela marca. Sim, QUARENTA POR CENTO. Esse número dá a dimensão do impacto que o modelo pode causar nas competições.

A ousadia da Adidas continua. O Adiós Pro Evo 1 vai na contramão do mercado, e não tem placa de carbono na sua entressola. É só espuma, cabedal e borracha.

"Estabelecemos a meta de criar um tênis de corrida cheio de tecnologia, mas com um peso inédito até para a Adidas", afirma Patrick Nava, vice-presidente de produtos, corrida e esportes da empresa.

Para conseguir construir um tênis tão leve, a empresa apostou em uma nova espuma na entressola, que é obtida a partir de um processo de modelagem sem compressão. O resultado é uma estrutura mais leve e menos densa. A palmilha do tênis também foi removida. O solado foi alterado, e o peso deslocado para a frente, de modo a reforçar a sensação de que o tênis empurra o corredor adiante. Por fim, o cabedal abusa de telas e transparências, para levar o conceito de leveza ao limite.

O Adiós Pro Evo 1 tem 39 mm de entressola. Portanto, dentro do limite estabelecido pela World Athletics de 40 mm para calçados usados em competições internacionais. A diferença entre a altura do calcanhar e a ponta dos pés, o chamado "drop", é de 6 mm.

O tênis demorou dois anos para ser desenvolvido, e durante o processo de aperfeiçoamento ele foi testado por atletas patrocinados pela Adidas no Quênia.

Durante a coletiva de imprensa virtual, os executivos da Adidas insistiram que trata-se de um tênis para o dia da prova. Isso sugere que ele entrega altíssima performance, mas sua vida útil deve ser breve.

Questionada pelo blog Na Corrida, a Adidas confirmou. "Este tênis foi otimizado para velocidade, não durabilidade, e desenvolvido para oferecer suporte máximo aos atletas com o menor peso possível", respondeu a empresa em nota oficial.

Ainda não há previsão para o início das vendas do tênis. Tampouco sabe-se quanto ele vai custar. (Minha aposta: não vai ser barato). Por fim, não é possível antecipar se toda essa leveza efetivamente se traduzirá em pódios e vitórias. O que a Adidas confirma é que o Adiós Pro Evo 1 deve fazer sua estreia oficial na Maratona de Berlim, que acontece no dia 24 de setembro. Há a expectativa de atletas de elite correndo com o modelo em Chicago e Nova York.

Também fica a dúvida se o Adiós Pro Evo 1 vai substituir o Adiós Pro 3 como o principal tênis de performance da Adidas, e qual o impacto do seu lançamento para o futuro dos supertênis de placa.

As respostas para essas perguntas virão com o tempo. Em Berlim, teremos algumas delas.