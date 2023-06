O Novo em Folha publica nesta sexta-feira (23), mais um episódio do podcast Américas. Trata-se de um programa de notícias, entrevistas e análise sobre eventos políticos e sociais da região realizado pelos jornalistas Sylvia Colombo, colunista da Folha, e Sebastián Fest, correspondente em Buenos Aires do jornal espanhol "El Mundo".

O podcast, transmitido em espanhol, é uma boa oportunidade para jornalistas e demais interessados em entenderem melhor a região e em conhecer mais o idioma falado em quase toda a América Latina, tendo o Brasil como uma das exceções.

Neste episódio, os dois jornalistas conversam sobre o ressurgimento de três figuras políticas de peso no cenário regional em busca de novo protagonismo.

Um deles é o ex-presidente equatoriano Rafael Correa, que indicou sua candidata para as eleições de agosto. Será a ex-ministra e ex-congressista Luisa González. Ela se enfrentará a outros sete candidatos. Os que têm mais chance, além dela, são o líder indígena Yaku Pérez e o outsider Jan Topic, um admirador das políticas de segurança do salvadorenho Nayib Bukele.

O outro é o ex-mandatário uruguaio José "Pepe" Mujica, que assumiu "sua parte da culpa" pela crise hídrica que vive o país. Mujica diz que faltaram obras de infraestrutura e que isso ocorreu também com seus sucessores. Apontou para que algo deve ser feito para conter o desabastecimento de água potável que vem se agravando por conta da mudança climática.

Por fim, Colombo e Fest debatem a tentativa de retorno à política espanhola de José Luis Rodríguez Zapatero, que governou o país europeu de 2004 a 2011. Sua reaparição no cenário eleitoral _a Espanha vai às urnas em julho_ também reforça os laços com a esquerda latino-americana, que mantém relações fluídas tanto com o PSOE (Partido dos Trabalhadores Socialistas Espanhol) como com o Podemos.

O podcast Américas traz, toda semana, três temas para o debate, em geral com material de apuração própria e entrevistas com protagonistas da notícia, como presidentes, candidatos, chanceleres e analistas.

A parte gráfica do projeto foi elaborada pelo estúdio Thema.