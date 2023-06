São Paulo

O Novo em Folha passa a publicar nesta sexta-feira (9), semanalmente, o podcast Américas, um programa de notícias e análise sobre eventos políticos e sociais da região realizado pelos jornalistas Sylvia Colombo, colunista da Folha, e Sebastián Fest, correspondente em Buenos Aires do jornal espanhol "El Mundo".

O podcast Américas, transmitido em espanhol, é uma boa oportunidade para jornalistas e demais interessados em entender melhor a região e em conhecer mais o idioma falado em quase toda América Latina, tendo o Brasil como uma das exceções.

No episódio publicado nesta sexta (9), os dois jornalistas analisam como a virada política na Espanha, com a convocação de novas eleições, pode impactar a América Latina e, especialmente, as possibilidades de avanço das negociações entre Mercosul e União Europeia.

Também se analisa as consequências do "House of Cards" colombiano, com uma trama de intrigas, escutas ilegais e até uma suposta babá espiã, no governo Petro. Há pouco menos de um ano no poder, o primeiro presidente esquerdista da Colômbia já enfrenta um profundo desgaste, com a diluição paulatina da aliança governista, a perda da maioria no Congresso, a acusação de ter recebido dinheiro do narcotráfico em sua campanha e uma maior dificuldade de continuar avançando nas reformas sociais que eram o coração de sua plataforma.

Por fim, os jornalistas comentam o "julgamento de Darth Vader" realizado no Chile, uma ideia inusitada para explicar o Direito para estudantes e para a cidadania.

O podcast Américas trará, toda semana, três temas para o debate; em geral com material de apuração própria e entrevistas com protagonistas da notícia, como presidentes, candidatos, chanceleres e analistas.

A parte gráfica do projeto foi elaborada pelo estúdio Thema.