No Podcast Américas desta semana, os jornalistas Sylvia Colombo, colunista da Folha, e Sebastián Fest, correspondente em Buenos Aires do jornal espanhol "El Mundo" discutem o embate de modelos de segurança para a região entre os presidentes Gustavo Petro, da Colômbia, e de Nayib Bukele, de El Salvador.

Presidente colombiano Gustavo Petro durante cerimônia na capital Bogotá, em junho. - Xinhua/Str

Também tratam da crise hídrica no Uruguai como centro da mais nova discórdia entre Luis Lacalle Pou e Alberto Fernández, dentro de um contexto turbulento do Mercosul. Por fim, as eleições da Espanha ocorrem no próximo dia 23 e terão impacto tanto no acordo Mercosul-União Europeia como nas eleições vindouras da América Latina.

O podcast Américas, transmitido em espanhol, é uma boa oportunidade para jornalistas e demais interessados em entender melhor a região e em conhecer mais o idioma falado em quase toda América Latina, tendo o Brasil como uma das exceções. Nele, trata-se todas as semanas de três temas ocorridos nas Américas (Norte, Centro e Sul) em um espaço de meia hora.