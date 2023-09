No Podcast Américas desta semana, os jornalistas Sylvia Colombo, colunista da Folha, e Sebastián Fest, correspondente em Buenos Aires do jornal espanhol El Mundo, contam, direto de Santiago, como o Chile rememorou os 50 anos do golpe de Estado no país, com análises e entrevistas de vítimas, especialistas e políticos.

O Presidente chileno Gabriel Boric durante cerimônia em memória dos 50 anos do golpe militar de 11 de setembro de 1973, na Plaza de la Constituición, em Santiago. - Xinhua/Jorge Villegas

Além disso, analisam o clima de polarização política no país e a posição de diferentes países em relação à data histórica. O papel do Brasil e dos EUA no golpe também são abordados, a partir de novos documentos que vieram à luz nos últimos tempos.

O podcast Américas, transmitido em espanhol, é uma boa oportunidade para jornalistas e demais interessados em entender melhor a região e em conhecer mais o idioma falado em quase toda América Latina, tendo o Brasil como uma das exceções. Nele, são abordados todas as semanas três temas ocorridos nas Américas (Norte, Centro e Sul) em um espaço de meia hora.