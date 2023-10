As imagens vencedoras do concurso internacional de fotografia Siena International Photo Awards, divulgadas neste mês, são registros de guerra.

A vencedora geral da premiação, escolhida como a foto do ano, foi feita pelo fotojornalista Salwan Georges do jornal americano The Washington Post. Na imagem, um homem ucraniano se despede da mulher e dos filhos em uma estação de trem em Odessa, no sul da Ucrânia. Ele continuou na cidade para lutar na guerra, enquanto a família buscava refúgio dos ataques russos.

Foto de Salwan Georges, foi eleita a foto do ano pelo Siena International Photo Awards; na imagem Georgy Keburia se despede de sua esposa Maya e filhos em uma estação de trem em Odessa, na Ucrânia, enquanto a família embarca em um trem para Lviv, em março de 2022 - Salwan Georges/Siena International Photo Awards

Além do prêmio para Georges, outras fotos de guerra e conflitos receberam destaque do júri na categoria de fotojornalismo do concurso.

Em primeiro lugar, ficou uma foto do húngaro András D. Hajdú que retrata um garoto de 13 anos ouvindo um discurso do presidente Volodimir Zelenski em meio a uma multidão. O registro foi feito em novembro de 2022, após a libertação da região de Kherson da ocupação russa.

A segunda colocada mostra uma cena de trabalho infantil em uma mina de carvão no Afeganistão. E a terceira representa uma baleia presa em lixo jogado ao mar, no México. No entanto, outros registros de guerra receberam menção honrosa entre as 20 mais marcantes na área de fotojornalismo.

A guerra entre Ucrânia e Rússia, iniciada em fevereiro de 2022, é o foco de outras cinco imagens de destaque na premiação. Há fotos que mostram pessoas feridas após bombardeios, funerais de combatentes ucranianos e resgates de sobreviventes dos ataques.

O conflito entre Israel e Palestina, que se intensificou nas últimas semanas, foi registrado pelo fotógrafo Oren Ben Hakoon. A imagem mostra dois homens judeus agredindo uma mulher muçulmana durante a marcha da bandeira israelense, em maio de 2022, em Jerusalém.

Também há fotos relacionadas a conflitos internos na Índia, no Sudão do Sul e na Armênia.

Além da categoria de fotojornalismo, foram premiadas fotos de animais, vida marinha, natureza, rostos e personagens, esportes, aventura e fotografia de rua.

Todas as fotos que tiveram destaque no concurso foram exibidas na cidade de Siena, na Itália, em outubro, quando também foram entregues as premiações para os vencedores.