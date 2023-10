No Podcast Américas desta semana, os jornalistas Sylvia Colombo, colunista da Folha, e Sebastián Fest, correspondente em Buenos Aires do jornal espanhol El Mundo, debatem as reações dos líderes latino-americanos ao conflito no Oriente Médio.

Sérgio França Danese, presidente do Conselho de Segurança e embaixador do Brasil, conversa com Riyad H. Mansour, observador permanente da Palestina na ONU, antes de reunião do Conselho sobre o conflito entre Israel e o Hamas, em Nova York - Andrew Kelly - 16.out.23/Reuters

As eleições argentinas, que ocorrem no domingo, também são assunto. O país começa a escolher quem será seu próximo presidente, e o candidato Javier Milei aposta alto em uma hostilidade contra o papa Francisco, que também é argentino.

Os jornalistas perfilam Daniel Noboa, o novo presidente do Equador, e analisam sua rápida chegada ao poder.

O podcast Américas, transmitido em espanhol, é uma boa oportunidade para jornalistas e demais interessados em entender melhor a região e em conhecer mais o idioma falado em quase toda América Latina, tendo o Brasil como uma das exceções. Nele, trata-se todas as semanas de três temas ocorridos nas Américas (Norte, Centro e Sul) em um espaço de meia hora.

Ouça o episódio abaixo.