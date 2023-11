No episódio desta semana do Podcast Américas, os jornalistas Sylvia Colombo, colunista da Folha, e Sebastián Fest, correspondente em Buenos Aires do jornal espanhol El Mundo, explicam e analisam o escândalo de corrupção que expôs dois ministérios no Uruguai, presidido por Luis Lacalle Pou.

Procurado por vários países, o narcotraficante uruguaio Sebastián Marset causou um furacão no governo, levando à renúncia e ao afastamento de ministros e secretários. O caso veio a público após a divulgação de áudios de uma conversa entre o então chanceler Francisco Bustillo e sua assessora, Carolina Ache.

Presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou, deixa Palácio do Itamaraty, em Brasília, após encontro com líderes sul-americanos, em maio de 2023 - Ueslei Marcelino - 30.mai.23/Reuters

Ambos tentavam encontrar uma maneira de esconder que o Ministério das Relações Exteriores havia pressionado o do Interior para que se produzisse de modo "express" um passaporte para um uruguaio "em apuros" em Dubai.

O programa também traz os últimos movimentos dos candidatos Sergio Massa e Javier Milei, às vésperas da eleição argentina mais esperada dos últimos tempos, e comenta as dificuldades para a aprovação da nova Constituição chilena.

O podcast, transmitido em espanhol, é uma boa oportunidade para jornalistas e demais interessados em entender melhor a região e de conhecer mais o idioma usado em quase toda América Latina, tendo o Brasil como uma das exceções.

O programa traz, toda semana, três temas para o debate, em geral com material de apuração própria, e entrevistas com protagonistas da notícia, como presidentes, candidatos, chanceleres e analistas.

Ouça o episódio abaixo.