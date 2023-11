O Santander e a London School of Economics and Political Science (LSE), da Inglaterra, estão com inscrições abertas para o Santander Scholarships - MBA Essentials, focado em capacitar profissionais sobre os principais conceitos da gestão empresarial.

O programa oferece 1.000 bolsas de estudo para o Brasil, Alemanha, Argentina, Chile, Espanha, Estados Unidos, México, Polônia, Portugal, Reino Unido e Uruguai e receberá candidaturas até 4 de dezembro.

Material da London School of Economics and Political Science ensina sobre gestão, finanças e recursos humanos - Unsplash

Durante dez semanas, os participantes aprenderão sobre gestão, finanças e recursos humanos a partir de material preparado por acadêmicos das áreas de administração e contabilidade da LSE.

O objetivo é que, ao final do curso, os alunos dominem as principais ferramentas obtidas em um MBA, como técnicas de negociação, captação de recursos e definição e acompanhamento de estratégias. Os participantes que concluírem o programa obterão certificado em formatos digital e físico.

Assíncrono, o curso pode ser acompanhado em português, espanhol ou inglês. A interação com colegas e professores se dará por meio de fóruns semanais.

Não é necessário ter diploma universitário, ampla experiência profissional ou ter vínculo com o Santander para se candidatar. As inscrições podem ser feitas no site do banco.