O Escritório Regional de Língua Inglesa da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil está com inscrições abertas para o curso de inglês voltado a jornalistas. Gratuitas e online, as aulas são indicadas para profissionais com domínio intermediário da língua.

Os participantes vão aprender sobre a história e os princípios do jornalismo e como pesquisar, propor e entrevistar em inglês. Também serão ensinados o vocabulário da mídia impressa, formas de divulgação de notícias e jornalismo em novas mídias.

Com vagas ilimitadas, o Escritório Regional de Língua Inglesa, responsável pelo curso, oferece ao estudante quatro opções de datas ao longo de 2024 para realização dos estudos.

As aulas da primeira turma foram liberadas às 14h desta terça-feira (2), Horário de Brasília. Interessados em participar do grupo ainda podem se inscrever, mas atentos ao prazo de encerramento do curso: todas as atividades devem ser finalizadas até as 13:59 do dia 18 de março, sem acréscimo de tempo em decorrência da inscrição tardia.

As outras opções para realização do curso são: de 1º de abril a 17 de junho, de 1° de julho a 16 de setembro e de 7 de outubro a 23 de dezembro. As inscrições podem ser feitas pelo site.

"Acreditamos que capacitar jornalistas com habilidades em inglês é crucial no cenário midiático globalizado de hoje. A fluência no idioma permite que jornalistas acessem informações de diversas fontes além das fronteiras e se comuniquem efetivamente com audiências internacionais", afirma Luke Ortega, porta-voz da Embaixada e Consulados dos EUA.