São Paulo

Estão abertas as inscrições para o programa de bolsas do JournalismAI, iniciativa global da London School of Economics and Political Science que tem como objetivo capacitar organizações de notícias no uso responsável da inteligência artificial, com apoio da Google News Initiative.

Profissionais de qualquer lugar do mundo podem se candidatar, desde que sejam fluentes em inglês e tenham experiência no uso de ferramentas de inteligência artificial. O programa irá selecionar até 30 pessoas.

Plataformas de IA generativa ganharam o público em 2023; só o ChatGPT, que gera textos, tem mais de 100 milhões de inscritos - Getty Images

Nesta edição, serão avaliadas propostas de projetos que buscam construir soluções para aprimorar reportagens ou processos da redação e incluam conteúdos e formatos inovadores, com base na tecnologia da inteligência artificial generativa.

Os candidatos podem se inscrever individualmente ou em dupla. Cada projeto escolhido será contemplado por uma bolsa única de 6.000 libras (aproximadamente R$ 37,3 mil) para custear o desenvolvimento da pesquisa.

O programa tem duração de sete meses e exige uma dedicação de oito horas semanais. Os encontros serão feitos à distância e a bolsa poderá ser acumulada com outros empregos.

Interessados podem se candidatar até dia 26 de janeiro pelo site do programa.