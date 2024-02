O Instituto Tomie Ohtake, em São Paulo, em parceria com o projeto Documenta Pantanal, reúne fotografias dos fotojornalistas brasileiros Lalo de Almeida, da Folha, e Luciano Candisani na mostra Água Pantanal Fogo, que será aberta no dia 7 de março.

Bombeiros e voluntários combatem o incêndio florestal na fazenda Jofre Velho, do Instituto Panthera, organização não-governamental dedicada à preservação e pesquisa com onças-pintadas - Lalo de Almeida/ Folhapress

Com curadoria de Eder Chiodetto, a exposição também apresentará mapas, livros, infográficos e uma sala de vídeos que auxiliam a compor um panorama do Pantanal e de suas urgências.



Os registros de Lalo focam nos incêndios de 2020 que devastaram aproximadamente 26% da área do Pantanal e resultaram na morte de 17 milhões de animais. Uma das fotos, que mostra um bugio carbonizado, conferiu ao fotógrafo o prêmio World Press Photo na categoria "Ambiente".



Já a seleção de Candisani traz uma série de imagens da água, produzidas durante as cheias pantaneiras.



Água Pantanal Fogo

Quando ter. a dom., das 11h às 19h, de 7.mar. até 12.mai.

Onde Instituto Tomie Ohtake, rua Coropé, 88, tel. (11) 2245-1900

Quanto Grátis