O Prêmio de Jornalismo da Covering Climate Now, organização de fomento à cobertura das mudanças climáticas, está com inscrições abertas até o dia 01 de março.

GLASGOW, ESCOCIA, 5-11-2021 - Manifestação em Glasgow, na Escócia, durante a COP26, em 5 de novembro de 2021; protestos, organizados por grupos como o Fridays For Future, pedem medidas mais duras contra as mudanças climáticas. (Foto: Ana Estela de Sousa Pinto/Folhapress) - Ana Estela de Sousa Pinto/Folhap

A edição deste ano premiará trabalhos em 14 categorias, todas baseadas nas dimensões da mudança climática. Saúde, migração, conflitos e economia são exemplos da divisão temática. Grandes projetos editoriais e jornalistas "emergentes", com até cinco anos de carreira, serão reconhecidos também.

A inscrição, gratuita, é aberta a profissionais do mundo todo, incluindo freelancers. Concorrentes podem submeter até três trabalhos diferentes, mas em apenas uma categoria. Chefes de equipe podem inscrever até três trabalhos em três diferentes categorias.

Com sede em Washington, nos Estados Unidos, a Covering Climate Now é vinculada à revista Columbia Journalism Review e ao veículo britânico The Guardian. No ano passado, a premiação da organização recebeu 1.100 inscrições de 29 países.

Os vencedores da edição deste ano serão anunciados em junho.