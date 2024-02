Estão abertas, até 17 de março, as inscrições para a 20ª edição do Science Film Festival, maior festival de cinema científico do mundo, que terá como tema o net zero e a economia circular.

Serão aceitas produções em qualquer formato —curta-metragens, animações, documentários ou séries—, desde que tenham sido feitas a partir de janeiro de 2021. As obras não precisam, necessariamente, se encaixar no tema da edição.

A 20ª edição do Science Film Festival terá como tema o net zero e a economia circular - Unsplash

As produções selecionadas vão concorrer a seis prêmios de € 500 cada (aproximadamente R$ 2,6 mil). A obra reconhecida como mais impactante dentro do tema da edição receberá ainda um complemento de € 1 mil (cerca de R$ 5,3 mil) no valor do prêmio.

Durante o festival, que vai de outubro a dezembro, os filmes serão exibidos em museus, escolas, universidades e outros locais educacionais nos países participantes. Na edição passada, foram apresentados 150 filmes, de 35 países, para mais de meio milhão de espectadores.

Para fazer a inscrição, que é gratuita, é preciso preencher um formulário e enviar uma cópia da produção, com legendas em inglês. Mais informações podem ser conferidas neste link.