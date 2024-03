O Centro Knight de Jornalismo para as Américas, vinculado à Universidade do Texas, abriu inscrições para o curso "Liberdade de expressão, inteligência artificial e eleições", ministrado em parceria com a Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) e o Pnud (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento).

O curso irá discutir a inteligência artificial e seu impacto em eleições ao redor do globo. - Klaus Ohlenschläger/picture alliance

O objetivo do curso é discutir oportunidades e desafios legados pela ascensão da inteligência artificial, e seu impacto em eleições ao redor do globo.



"No curso, os participantes explorarão a influência da IA nas eleições, permitindo que identifiquem ameaças como desinformação e discurso de ódio", diz comunicado publicado no site do Centro Knight, além de oferecer "habilidades práticas importantes, como alfabetização midiática e uso de ferramentas de detecção de IA".



As aulas são online, gratuitas e em português. Ocorrerão entre os dias 2 e 30 de abril, mas podem ser assistidas de forma assíncrona por meio de uma plataforma. Além das lições em vídeo, o curso inclui leituras, discussões e questionários. Ao final, a organização concede um certificado de conclusão.



Inscrições neste link.