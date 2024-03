Vinte iniciativas de países como Brasil, França, índia e Sérvia voltadas à checagem de fatos foram contempladas com um aporte de total US$ 2 milhões, o equivalente a cerca de R$ 9,9 milhões, para expandir suas ações voltadas ao combate à desinformação.

As bolsas foram oferecidas pela Rede Internacional de Verificação de Fatos, criada em 2015 para reunir especialistas em checagem de fatos ao redor do mundo e administradora do Fundo Global de Verificação de Fatos, cujo aporte é de US$ 12 milhões (cerca de R$ 59,37 milhões), arrecadados por meio de uma bolsa do Google e do YouTube. A rede é coordenada pelo Instituto Poynter, organização global sem fins lucrativos voltada à preservação da liberdade de imprensa nas democracias do mundo.

Lupa - Unsplash

Os vencedores da terceira fase de bolsas do fundo, chamada Engage, apresentaram projetos que tem como objetivo ampliar o engajamento da audiência e das partes interessadas em espaços locais e regionais.

No Brasil, Redes Cordiais e Agência Lupa foram contemplados pela bolsa para combater desinformação em desertos de notícias —nome dado a regiões que não dispõem de cobertura jornalística local. Intitulado Eu informo!, o projeto apresentado pelas organizações foi desenvolvido para treinar influenciadores locais e representantes de rádios comunitárias de regiões onde o índice de desertos de notícias ainda permanece alto.

A partir da percepção de que idosos enfrentam desafios únicos na navegação digital e no discernimento de informações confiáveis, o Newschecker, criado na Índia, buscará capacitá-los para combater a desinformação e serem autossuficientes no mundo digital. Segundo a organização, a Índia terá 194 milhões de pessoas com mais de 60 anos até 2031.

Já o Fake News Tragač, da Sérvia, buscará aumentar o engajamento da audiência por meio de estratégias de comunicação, adaptação de conteúdo e otimização de site e redes sociais. Eles pretendem usar tecnologia de rastreamento ocular para entender como a audiência responde às verificações de fatos. A ideia é que esses dados possam contribuir com a comunidade de verificação de fatos e suas iniciativas.

O HKBU Fact Check, desenvolvido em Hong Kong, propõe expor o público à prática da verificação de fatos com o objetivo de aprimorar a alfabetização dos estudantes na navegação digital, tanto em mídias de notícias, quanto em plataformas sociais. O projeto será aplicado por meio de uma exposição pública de alfabetização em informação, além de oficinas de verificação de fatos dirigidas por estudantes.

Na Colômbia, o Colombiacheck, organização sem fins lucrativos e apartidária que reúne mais de 100 jornalistas associados, está ativando ChequeBot interativo via WhatsApp. El Gato Chequeador também elevará uma estratégia de conscientização de marca, visando jovens estudantes em faculdades e adolescentes em escolas, para incluir experiências pedagógicas de realidade aumentada e alfabetização midiática com base no mesmo personagem.

As bolsas Engage têm como objetivo cruzar características em canais de tecnologia, explorar novos mercados-alvo, capturar métricas de pesquisa de audiência e análises, empregar mídia digital, aprimorar o engajamento da comunidade ou aplicar inovação e experimentação para desenvolver ferramentas de verificação de fatos.

"As propostas vencedoras apresentam projetos inovadores e impactantes de verificação de fatos que farão a diferença em todo o mundo. Com as próximas eleições e a chegada da inteligência artificial generativa, os verificadores de fatos precisam de recursos para se engajar e inovar", disse Angie Drobnic Holan, diretora da rede.

O anúncio dos vencedores da fase Engage marca o fim da rodada de três níveis para 2023. Duas rodadas adicionais para 2024 e 2025 estão previstas. A próxima fase, chamada Build, abrirá inscrições para bolsas em março. As novas bolsas fornecerão suporte material e logístico para operações em andamento e para apoiar a capacitação.