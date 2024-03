A SIP (Sociedade Interamericana de Imprensa) está com inscrições abertas para a edição de 2024 do prêmio Excelência Jornalística, que reconhece profissionais da América do Norte, América Latina, Caribe e Espanha. Os vencedores de cada categoria receberão um prêmio de US$ 2.000 (aproximadamente R$ 9.800).

Prêmio Excelência Jornalística dará US$ 2.000 para jornalistas e organizações vencedoras - Unsplash

Serão consideradas publicações em português, espanhol ou inglês, feitas em jornais, semanários, revistas, agências de notícias, sites ou estações de rádio e televisão, entre 1º de junho de 2023 e 31 de maio de 2024.



A premiação contempla as categorias: jornalismo migratório, ilustração e caricatura, atualidades, entrevista, crônica, jornalismo de soluções, fotografia e vídeo, opinião, jornalismo de dados, jornalismo em profundidade, jornalismo ambiental, jornalismo universitário, sustentabilidade, transformação digital, executivo do ano e grande amigo da imprensa.



Cada publicação pode concorrer em apenas uma categoria, mas é possível inscrever trabalhos distintos em até três categorias. Os detalhes podem ser consultados no site da SIP.



As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 31 de maio por meio deste link.