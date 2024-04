A ESPM divulgou, no início deste mês, o lançamento de microcertificações na graduação de jornalismo. Estudantes do curso poderão complementar sua formação com disciplinas focadas em cinco áreas: jornalismo esportivo, inteligência artificial, influenciadores digitais, cobertura do meio ambiente e comunicação organizacional.

Estudantes podem se especializar em áreas como inteligência artificial, esporte e comunicação corporativa - Reuters

A instituição oferece, além da formação básica em jornalismo —em acordo com os conteúdos e carga horária previstos nas diretrizes nacionais curriculares—, a opção de cursos complementares com carga horária de 324 horas sem acréscimo na mensalidade.

Para Maria Elisabete Antonioli, coordenadora do curso de jornalismo da ESPM, a microcertificação desempenha um papel fundamental diante de um mercado de trabalho em constante transformação. "São possibilidades em campos dinâmicos e inovadores, nos quais as habilidades e tecnologias necessárias podem se alterar", afirma.

Na microcertificação em jornalismo de esportes e e-sports, são abordados conteúdos em diferentes plataformas e as estratégias narrativas usadas em cada uma delas.

A formação em jornalismo e inteligência artificial explora as aplicações da IA, bem como seus desafios legais.

A microcertificação em jornalismo e influenciadores digitais tem como objetivo formar jornalistas preparados para atuar como influencers e dominar as narrativas digitais.

Estudantes que optem pelo curso em jornalismo e cobertura do meio ambiente serão apresentados a conceitos e práticas relacionadas a mudanças climáticas, conservação da biodiversidade, poluição e seus impactos humanitários.

Já a formação em comunicação, mídia e organizações oferece disciplinas sobre técnicas e práticas da comunicação em ambientes corporativos.