O Pulitzer Center vai oferecer um curso introdutório, gratuito, focado em reportagens sobre inteligência artificial. O workshop online, no dia 16 de julho, às 8h no fuso de Brasília, será conduzido em francês e inglês, com interação entre participantes e instrutores. O treinamento será ministrado pelo repórter de IA e tecnologia Gabriel Geiger. Inscreva-se neste link.

Karolina Grabowska/Pexels/Karolina Grabowska/Pexels

O encontro, com duração de 1h30, é destinado a repórteres com pouco ou nenhum conhecimento de inteligência artificial. Serão abordados conceitos básicos, como a história da IA, seu funcionamento e termos técnicos como "redes neurais" e "aprendizado profundo". O objetivo é fornecer uma base para entender e reportar sobre a tecnologia.

Nos aspectos práticos, serão analisados exemplos do que uma boa reportagem sobre IA deve atender. Isso inclui desde matérias rápidas até investigações detalhadas.

Gabriel Sean Geiger é jornalista investigativo, baseado em Amsterdã, e especializado em reportagens de vigilância e responsabilidade algorítmica. O trabalho de Geiger lida com questões de desigualdade em uma perspectiva global. Atualmente, ele é colaborador da Lighthouse Reports. Suas reportagens podem ser encontradas na VICE, The Guardian, openDemocracy e no New Internationalist.