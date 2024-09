São Paulo

Estão abertas as inscrições para a 6ª edição do Prêmio Cláudio Weber Abramo de Jornalismo de Dados, com prazo até 22 de setembro.

Delta (editoria de jornalismo de dados da Folha) durante a cobertura das eleições presidenciais na redação da Folha de S.Paulo - Gabriel Cabral/Gabriel Cabral/Folhapress

A premiação promovida pela Escola de Dados da Open Knowledge Brasil, em parceria com Abraji, Transparência Brasil e Insper, valoriza reportagens que utilizam dados para explorar temas de relevância pública no país.



A iniciativa, que homenageia Cláudio Weber Abramo, pioneiro no uso de dados no jornalismo nacional e defensor da transparência no acesso às informações, reconhece trabalhos publicados entre 9 de outubro de 2023 e 2 de setembro de 2024.

As reportagens podem ser inscritas em quatro categorias: investigação, visualização de dados, inovação e experimentação, e dados abertos. Serão selecionados 12 finalistas, três em cada categoria.



Os vencedores receberão R$ 2,5 mil e uma bolsa para um curso de Gestão e Políticas Públicas, no Insper. A cerimônia de premiação ocorrerá em 5 de dezembro, em Brasília.