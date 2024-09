Belo Horizonte

Após a cadeirada que marcou o debate de domingo (15) na TV Cultura, a expectativa estava alta nas redes sociais para o encontro entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo no debate promovido pela RedeTV! e pelo UOL nesta terça (17).

Para além de José Luiz Datena (PSDB) e Pablo Marçal (PRTB), que se reencontram num estúdio cujas cadeiras foram parafusadas, estavam presentes Ricardo Nunes (MDB), Guilherme Boulos (PSOL), Tabata Amaral (PSB) e Marina Helena (Novo).

"Liguei no debate esperando barraco", escreveu um usuário no Bluesky.

Quem esperava pela briga, foi recompensado mesmo antes do primeiro bloco. Seja com a entrada de Marçal, "fazendo o M" com o braço enfaixado e se recusando a beber a água oferecida pela emissora, seja com os xingamentos entre os candidatos, que trocaram provocações e ofensas logo de partida, o clima inicial era de baixaria.

Pablo Marçal (PRTB) e Ricardo Nunes (MDB) protagonizaram um bate-boca logo no primeiro bloco do debate - Reprodução/Bluesky

Em determinado momento, Marçal chegou inclusive a gritar: "Você vai preso por tocar na merenda das crianças!"

Nesse clima bélico, os memes bradam: "Escolha o seu combatente".

Ainda que xingamentos e acusações tenham marcado a tônica de muitas das perguntas, réplicas e tréplicas, houve espaço, ao longo do debate, para que candidatos debatessem propostas com mais assertividade. Nesse momento, mesmo postulantes que pouco se destacaram durante a campanha puderam expor seus pontos de vista.

Dessa vez, até sobrou para a candidata do Novo - Reprodução/Bluesky

Outro momento de destaque foi a indagação de Marina Helena (Novo) a Tabata Amaral (PSB). A primeira afirmou, sem evidências, de que Tabata viajava de jatinho com recursos públicos para visitar o namorado, o prefeito do Recife João Campos. Abaixo, veja a resposta da candidata.

Igor Gielow, repórter especial da Folha, fez a seguinte análise do tom do resto do debate: "Quando a baixaria explícita é deixada de lado, como neste segundo bloco do debate da RedeTV!/UOL, os candidatos acabam por demonstrar certa pasteurização moldada por décadas de poder do marketing político".

Ainda assim, fica a pergunta: será esse o novo normal?