Especialistas da sociologia, arquitetura e antropologia discutirão no dia 18 de setembro, às 18h, as consequências das enchentes que impactaram centenas de municípios no Rio Grande do Sul entre abril e maio deste ano.

O evento online é promovido pelo Grupo de Estudos Etnográficos Urbanos da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e pelo Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Democracia e Políticas Públicas da Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc), com apoio do Grupo de Estudos de Antropologia da Cidade da USP.

Bairro Vicentina, em São Leopoldo, região metropolitana de Porto Alegre, após as fortes chuvas no Rio Grande do Sul, em maio de 2024 - Pedro Ladeira - 13.mai.24/Folhapress

A mesa-redonda será composta por Cláudia Tirelli, socióloga e professora da Unisc, Lúcia Muller, antropóloga da Associação Brasileira de Antropologia, e Tuize Rovere, professora de arquitetura e urbanismo no Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS). A mediação será feita pelo professor de antropologia da USP Heitor Frúgoli Jr.

Segundo o Grupos de Estudos da UFPel, o debate tem como objetivo dimensionar o impacto de eventos climáticos extremos na vida das pessoas a partir da experiência de profissionais das ciências sociais.