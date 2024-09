São Paulo

No dia 14 de setembro (sábado), a festa 100% Favela + Mulher acontece na Favela Godoy, no bairro Capão Redondo, Zona Sul de São Paulo. O evento, que começa às 15h, é organizado pela Cúpula Negredo e pelo Instituto Periferia Ativa, com o objetivo de celebrar artistas e moradores da comunidade. Em sua 24ª edição, o foco deste ano é destacar as mulheres do rap, além de incluir atrações indígenas e LGBTQIA+.

Mano Brown em show do Racionais MC’s no festival Planeta Brasil - Barbara Dutra – 25.jan.2020/Divulgação

Um dos idealizadores do evento, Ylsão do Negredo, explicou que o tema escolhido busca romper com o machismo presente no cenário musical. Ele ressaltou a importância de dar visibilidade às mulheres no rap, criando espaço para sua representatividade e incentivando que outros festivais façam o mesmo.

O line-up conta com mais de 30 artistas, como Mano Brown, Negredo, Cris SNJ, Shirley Casa Verde e Amanda NegraSim, além dos grupos de dança Lords of Krump e Stylo Urbano. DJ Yasmin e DJ Simmone Lasdenas estarão à frente das pick-ups, e Mikaela Saymon e Mano TI assumem como mestres de cerimônia. Pela primeira vez, a festa terá uma mulher como apresentadora.

Além das apresentações, o evento também propõe uma ressignificação da palavra "marginalidade", associando o termo apenas à sua conotação geográfica. Segundo Ylsão, o festival mostra que os artistas locais superaram as dificuldades da periferia, tornando-se exemplos para os jovens da comunidade.

Durante a festa, estarão disponíveis produtos da Loja Negredo, cuja venda será revertida para o Instituto Periferia Ativa. A entrada é gratuita e aberta ao público.