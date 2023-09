Na primeira partida do Brasil nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, uma goleada por 5 a 1 sobre a Bolívia em Belém, Neymar fez dois gols e se tornou, conforme dados da Fifa (que considera só as partidas oficiais), o principal artilheiro da seleção brasileira.

Neymar, 31, que atua pela seleção principal desde 2010, mostrou que ainda mantém o protagonismo na equipe, especialmente porque Vinicius Junior não pôde jogar devido a uma lesão.

Ao marcar seu 78º gol, o primeiro contra os bolivianos, o ex-jogador do Santos, do Barcelona e do PSG festejou socando o ar, em homenagem a Pelé, que soma 77 tentos pelo Brasil de acordo com o critério da Fifa.

Neymar celebra em Belém seu 79º gol pela seleção brasileira principal, contra a Bolívia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 - Ricardo Moraes - 8.set.2023/Reuters

Assim, em número absoluto de gols, Neymar deixou Pelé, que morreu no fim de 2022, para trás. Na média, entretanto, o Rei do Futebol continua muito à frente: 0,84 x 0,63.

É justamente a média de gols por partida que deve ser levada em consideração quando se deseja fazer comparações entre artilheiros.

Trata-se do critério mais adequado, já que, quanto mais vezes um atleta joga, mais chance ele tem de balançar as redes. Neymar atuou 125 vezes pela seleção principal do Brasil; Pelé, 92, ou 26% menos que o atual camisa 10 do Al Hilal, da Arábia Saudita.

Em relação aos outros principais goleadores de seleções nacionais, expostos em lista da Wikipedia que utiliza dados da RSSSF (organização que reúne dados estatísticos do futebol) e de outras fontes, Neymar está próximo aos dois mais badalados futebolistas deste século.

O português Cristiano Ronaldo é o principal goleador de seleções nacionais em números absolutos: 123 gols em 201 partidas, com média de 0,62 por jogo - David W Cerny - 8.set.2023/Reuters

A média de Cristiano Ronaldo por Portugal é de 0,62 gol por jogo –ele fez 123 em 201 partidas, sendo o recordista geral em números absolutos.

Messi registra 104 tentos (o mais recente três dias atrás) em 176 atuações pela Argentina, com média de 0,59, e é o terceiro no total de gols.

Entre o português e o argentino, com 108 gols em 148 partidas, está Ali Daei, que defendeu o Irã de 1993 a 2006.

Na média, entre os grandes nomes da história do futebol, quem lidera, com 0,99 gol por jogo, é o lendário Ferec Puskás (1927-2006), com impressionantes 84 gols em 85 apresentações pela Hungria, de 1945 a 1956.

Melhor que ele, considerando-se os artilheiros de cada país filiado à Fifa (são mais de 200), apenas Nando Có, da Guiné-Bissau, com 9 gols em 6 jogos (média de 1,5), Poul Nielsen (1891-1962), da Dinamarca, 52 gols em 38 jogos (média de 1,37), e Richard O’Connor, de Anguiila: 5 gols em 5 jogos (1 de média).

Com média idêntica à de Puskás (0,99) figura o japonês Kunishige Kamamoto: 75 gols em 76 jogos.

Pelé, que teve em jogos oficiais pela seleção brasileira média de gols de 0,84 por jogo, beija uma bola em Leipzig, durante o sorteio dos grupos para a Copa do Mundo de 2006, na Alemanha - Franck Fife - 8.dez.2005/AFP

A seguir, os artilheiros de seleções nacionais que, em média de gols, posicionam-se acima de Pelé –são somente nove. Também há o número total de gols e de partidas e o período em que o jogador atuou pela seleção adulta de seu país.