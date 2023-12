São Paulo

Ángel Romero, 31, não é craque. Atacante que joga pelos lados do campo, primordialmente pelo esquerdo, destaca-se mais pela raça e pelo fôlego que pela técnica.

O paraguaio não é também goleador. Há quase dez anos, desde a temporada de 2014, quando ainda defendia o Cerro Porteño, clube que o revelou, que não registra mais de dez gols em uma temporada.

Pelo Corinthians, clube que voltou a defender neste ano depois da passagem de 2014 a 2018, conquistou dois Campeonatos Brasileiros (2015 e 2017) e dois Paulistas (2017 e 2018).

No jogo de volta da final do Paulista de 2017, o que valeu a taça, foi dele o gol no 1 a 1 diante da Ponte Preta no Itaquerão, na zona leste paulistana.

O paraguaio Ángel Romero cabeceia a bola em Corinthians x Botafogo, na arena de Itaquera, pelo Campeonato Brasileiro - Amanda Perobelli - 23.set.2023/Reuters

No geral, Romero sempre foi tido muito mais como carregador de piano ("bom marcador do lateral adversário", já me disse mais de um corintiano) do que como pianista.

Contudo, neste Brasileiro, em que o Corinthians tem lutado contra o rebaixamento, o camisa 11, já não com a velocidade de outrora mas com a mesma disposição, assumiu o papel de protagonista nas rodadas decisivas.

Dentre os estrangeiros que fizeram seis ou mais gols na competição, Romero é aquele cujos tentos se mostraram mais proveitosos, no sentido de dar ponto(s) à equipe.

Gol proveitoso (que também pode ser chamado de útil, conveniente ou lucrativo) é aquele que contribui decisivamente para a equipe.

Por exemplo: fazer um dos gols em uma vitória por 2 a 1 é determinante –sem esse gol, o time não teria vencido e acumularia, em vez de 3 pontos, somente 1. Gol feito em uma derrota, por seu lado, não tem utilidade imediata, pois não gera ponto(s).

Romero comemora seu gol, o da vitória do Corinthians sobre o Grêmio em Porto Alegre, no Campeonato Brasileiro - Diego Vara - 12.nov.2023/Reuters

Romero balançou as redes seis vezes nos últimos dois meses, em cinco partidas diferentes. Cinco desses gols, ou 83%, asseguraram pontos para o Corinthians.

Sem eles, o time teria 7 pontos a menos na tabela e, a duas rodadas do fim, estaria com 40 pontos, na 18ª e antepenúltima posição –os quatro piores caem para a segunda divisão.

Romero fez dois gols no 4 a 2 sobre o Vasco no Rio de Janeiro, deu a vitória ao Corinthians duas vezes fora de casa (1 a 0 no Grêmio e no Cuiabá) e fez também contra o Atlético-MG (1 a 1), em Itaquera.

O único gol dele que não rendeu ponto aconteceu no Morumbi, contra o São Paulo, que ganhou de virada por 2 a 1.

Dos gringos que jogam o Brasileiro 2023, os que mais se aproximam de Romero na porcentagem de gols que contribuíram para o clube pontuar são Cristaldo (Grêmio) e Lucero (Fortaleza). Dos 8 gols de cada um dos argentinos, 6 (75%) foram úteis.

Outros estrangeiros com alta porcentagem de gols que renderam ponto(s) para seus respectivos clubes no Brasileiro são De Arrascaeta (71%), Arias e Mendoza (ambos 67%).