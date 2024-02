Divulgação pela Fifa das datas e locais das partidas da Copa do Mundo de 2026, feita neste domingo (4), mostra que México e Canadá, tão anfitriões como os EUA, serão na prática coadjuvantes no maior evento do futebol.

Daqui a pouco mas de dois anos e quatro meses a bola rolará para a 23ª edição do Mundial, realizado desde 1930, na primeira vez em um formato inchado com 48 seleções –de 1998, ano do último acréscimo de países, a 2022, 32 participaram.

Os EUA –sede em 1994, quando o Brasil faturou o tetra ao superar a Itália nos pênaltis– abrigarão 78 das 104 partidas da Copa de 2026, 75% do total. Três de cada quatro confrontos serão no país. México e Canadá receberão, cada um, 13 jogos.

O calendário da Copa do Mundo de 2026, com jogos apenas nos EUA a partir das quartas de final - Site da Fifa

O protagonismo dos EUA, dono da maior economia do mundo, se tornará ainda mais evidente a partir das quartas de final. Dessa fase em diante, as oito seleções ainda vivas atuarão sempre em arenas estadunidenses.

Assim, a não ser que as seleções de México e Canadá avancem até essa etapa, a Copa terá terminado para as duas nações, já que seus estádios deixarão de ser escalados.

Foi enviado email à Fifa com a solicitação de justificativas para a diferença no tratamento dado aos países-sedes, porém até a publicação deste texto não havia resposta.

O número de arenas selecionadas para a Copa é outro ponto que escancara a disparidade entre EUA e a dupla México/Canadá na competição.

Dos 16 estádios, 11 ficam nos EUA, no mesmo número de cidades (Arlington, Atlanta, Boston, Houston, Inglewood, Kansas City, Miami, Nova Jersey, Philadelphia, Santa Clara e Seatlle). O México terá três (um na Cidade do México, um em Guadalupe, um em Zapopan), e o Canadá, dois (um em Toronto, outro em Vancouver).

A final da Copa será no estádio MetLife, em East Rutherford (Nova Jersey), que pode receber 82,5 mil torcedores, no dia 19 de julho de 2026, um domingo. Um dia antes, Miami sediará a disputa do terceiro lugar, no Hard Rock Stadium.

O MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA), abrigará a final da Copa do Mundo de 2026 - Mike Segar - 15.jun.2022/Reuters

O jogo de abertura acontecerá no mítico estádio Azteca, na Cidade do México, com capacidade para 87,5 mil fãs e palco das decisões das Copas do Mundo de 1970 (Brasil 4 x 1 Itália) e de 1986 (Argentina 3 x 2 Alemanha Ocidental).

Essa partida, no dia 11 de junho de 2026, uma quinta-feira, terá obrigatoriamente a seleção mexicana.

O Canadá estreará no dia 12, no BMO Field, em Toronto. Nesse mesmo dia, os EUA jogarão no SoFi Stadium, em Inglewood, na Grande Los Angeles.

As seleções de EUA, México e Canadá, por motivo óbvio, atuarão sempre dentro de suas respectivas fronteiras na fase de grupos.

A Copa de 2026 terá 12 chaves na primeira fase, quatro a mais do que na do Qatar-2022. Avançarão para a primeira fase de mata-matas, que terá 32 seleções, as duas primeiras de cada grupo mais as oito melhores terceiras colocadas.

O torneio terá 39 dias, dez a mais que no Mundial no Oriente Médio, o mais recente, e sete a mais do que as edições de 2018, na Rússia, e de 2014, no Brasil.

Tendo os EUA como o centro das atenções e México e Canadá como "apêndices", a Copa de 2026 será a primeira com três sedes.

Em 2022, Coreia do Sul e Japão coorganizaram o Mundial, e o equilíbrio na divisão dos jogos foi idêntico: cada país recebeu o mesmo número de partidas (32), respeitando-se a igualdade nas etapas de mata-mata.

A coreana Seul ficou com o confronto de abertura (Senegal 1 x 0 França) e a japonesa Yokohama, com o duelo final (Brasil 2 x 0 Alemanha).