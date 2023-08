A livraria Lello, no Porto, foi eleita a mais bonita do mundo pelos usuários da plataforma One Thousand Libraries, maior comunidade virtual de fãs dos espaços de venda e consulta de livros.

A célebre Shakespeare & Company , em Paris, ficou na segunda posição, enquanto a moderna Dujiangyan Zhongshuge, na China, levou a terceira colocação.

Famosa pelo visual marcante de sua grande escadaria vermelha, a Lello vem colecionando participações nesse tipo de ranking ao longo dos anos.

Livraria Lello, no Porto, costuma figurar nas listas de mais bonitas do mundo - Divulgação/Associação de Turismo do Porto e Norte

Em 2015, a CNN internacional considerou a livraria Lello como uma uma das mais belas do mundo. No mesmo ano, a revista Time incluiu o espaço entre as livrarias mais interessantes do planeta. Em 2016, foi a vez da National Geographic considerá-la como uma das mais bonitas do ranking internacional.

Centenária, a Lello é considera um monumento de interesse público desde 2013, e firmou-se nos últimos anos como um dos principais pontos turísticos do Porto.

A fama cresceu com a popularização da série Harry Potter. A autora da saga, a britânica J.K.Rowling, viveu por um breve período no Porto. Durante vários anos, especulou-se que a loja teria servido de inspiração para o visual da biblioteca de Hogwarts.

Em maio de 2020, para decepção dos portugueses, Rowling se pronunciou e afirmou que a Lello não havia inspirado a aparência da escola de magia de seus livros.

Apesar da afirmação, a loja segue atraindo uma legião de fãs dos bruxo. É comum, inclusive, encontrar pessoas fantasiadas circulando tranquilamente pela livraria.

A Lello também se notabilizou por ter começado a cobrar ingressos para a visitação. O valor da entrada, atualmente fixado em 5 euros (R$ 26,9), pode ser convertido em um voucher para a compra de livros e outros produtos.

A manobra ousada implantada em 2015 fez a casa, que estava à beira da falência, apesar do fluxo intenso de visitantes, transformar-se em uma das livrarias recordistas em vendas no país.

No mesmo concurso que escolheu a Lello como a livraria mais bonita do mundo, a categoria das bibliotecas teve presença brasileira no pódio. O Real Gabinete Português de Leitura, no Rio, conquistou a terceira posição.