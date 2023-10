Lisboa

Uma das maiores conferências de tecnologia do mundo, a Web Summit anunciou uma nova CEO a duas semanas do começo do evento, que acontece de 13 a 17 de novembro em Lisboa.

A escolhida foi a americana Katherine Maher, que já liderou a Wikimedia, fundação que detém a Wikipedia.

Katherine Maher, ex-líder da fundação Wikimedia, é a nova CEO da Web Summit - Divulgação/Web Summit

A executiva substitui o irlandês Paddy Cosgrave, um dos fundadores da conferência, que se demitiu após repercussões negativas de um post na rede social X, antigo Twitter, sobre o conflito no Oriente Médio.

"Estou chocado com a retórica e as ações de tantos líderes e governos ocidentais, com exceção em particular do governo da Irlanda, que pela primeira vez está a fazer a coisa certa. Os crimes de guerra são crimes de guerra, mesmo quando cometidos por aliados, e devem ser denunciados pelo que são", escreveu Cosgrave.

A declaração, publicada em 13 de outubro, não citou nominalmente Israel, mas desagradou as autoridades do país.

Dias após a publicação, o embaixador de Israel em Portugal, Dor Shapira, anunciou que seu país boicotaria o evento em Lisboa, classificando as declarações do CEO como ultrajantes.

Seguiu-se então uma onda de cancelamentos na conferência, incluindo pesos-pesados do setor, como Google, Meta e Siemens.

Em meio à repercussão negativa, Cosgrave demitiu-se do cargo de CEO em 21 de outubro.

"Infelizmente, meus comentários pessoais se tornaram uma distração para o evento, nossa equipe, nossos patrocinadores, nossas startups e as pessoas que compareceram", afirmou ele na ocasião.

"Peço sinceras desculpas novamente por qualquer dano que causei", acrescentou.

Em declarações publicadas no site da conferência, a nova CEO demonstrou que pretende deixar a polêmica para trás.

"A nossa tarefa imediata é voltar a nos focarmos naquilo que fazemos melhor: facilitar discussões entre todos os envolvidos no progresso tecnológico. Nas próximas semanas, nossa atenção estará voltada para a realização de um evento tão atraente quanto qualquer outro que já existiu", destacou.

Katherine Maher também deixou clara a continuidade dos eventos internacionais da Web Summit. Embora a sede esteja em Lisboa, o encontro tem agora uma edição no Rio de Janeiro e estreará, em breve, uma conferência em Doha.